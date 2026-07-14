Rajasthan Crime: पहले ले गया मॉल, फिर बेटी को सुलाकर टैक्सी में पत्नी के साथ किया कुछ ऐसा, निकल गई जान

Rajasthan Crime: सिरोही पुलिस ने दहेज हत्या के एक बदनाम मामले को सुलझाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और इसे नेचुरल मौत या हार्ट अटैक बताने की कोशिश की थी. मृतका के परिवार की रिपोर्ट के आधार पर बरलूट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. शुरुआती जांच में आरोपी ने अलग-अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन CCTV फुटेज, टेक्निकल सबूत और दूसरे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद हत्या की पुष्टि हो गई.

हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश

पुलिस ने सिरोही जिले के बरलूट थाना इलाके के जावल में पूनम कंवर की मौत को नेचुरल मौत बताकर पुलिस और परिवार को गुमराह करने की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश किया है. जावल के रहने वाले गजेंद्र सिंह बेटे नरपत सिंह, जिसने अपनी पत्नी की मौत को हार्ट अटैक बताने के लिए पूरी कहानी बनाई थी, उसे बरलूट पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 10 दिन पहले अपनी पत्नी को पहले कोयंबटूर ले गया, फिर उसे अहमदाबाद और उदयपुर ले गया ताकि एक प्लानिंग के तहत सीन बनाया जा सके और इसे नॉर्मल दिखाने की कोशिश की जा सके. हालांकि, पुलिस की कड़ी साइकोलॉजिकल जांच और जांच के सामने उसकी पूरी साजिश नाकाम हो गई.

SP ने किया सनसनीखेज खुलासा

पुलिस सुपरिटेंडेंट पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी ने मर्डर को नेचुरल दिखाने के लिए पहले से प्लान बनाया था. प्लान के तहत, वह अपनी पत्नी को कोयंबटूर, फिर अहमदाबाद और फिर उदयपुर ले गया. वह उसे उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल में शॉपिंग कराने ले गया, उसके साथ फोटो खिंचवाईं, ताकि बाद में यह साबित हो सके कि उसके साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से नॉर्मल था.

बेटी सो रही थी तब की पत्नी की हत्या

इसके बाद आरोपी ने उदयपुर से जावल के लिए एक टैक्सी हायर की. वह रात में अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ निकला. रास्ते में, जब उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी, तो आरोपी ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह शव लेकर घर लौटा और घरवालों को बताया कि रास्ते में हार्ट अटैक से उसकी पत्नी की मौत हो गई.

मृतक के भाई को हत्या का शक

आरोपी ने भी अपनी पत्नी की मौत को नेचुरल बताया और बरलूट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाया, लेकिन मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई. इसके बाद केस दर्ज किया गया और जांच सर्कल ऑफिसर मुकेश चौधरी को सौंप दी गई.

जांच के दौरान, SDM और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मौजूदगी में सबूतों की पूरी जांच की गई. पुलिस ने घटना की हर कड़ी को जोड़ा, टेक्निकल सबूत इकट्ठा किए और जांच को बढ़ाया. आखिरकार, आरोपी के बयान और मौजूद सबूतों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल कर लिया.

टैक्सी ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध

पुलिस अब टैक्सी ड्राइवर की तलाश कर रही है, जिसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. टैक्सी ड्राइवर पर इस जघन्य हत्या को छिपाने की साजिश का आरोपी बनाया जाएगा. यह केस 11 जुलाई को बरलूट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. पूरी जांच के बाद, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सनसनीखेज मर्डर की डिटेल्स बताईं. पुलिस का कहना है कि केस में कुछ खास पॉइंट्स पर जांच अभी भी जारी है, और जल्द ही दूसरी बातें भी सामने आएंगी.