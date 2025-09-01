Rajasthan Murder Case: पति को नापसंद था पत्नी का सांवला रंग तो ज़िंदा जलाया, अदालत ने दिया मृत्युदंड

Udaipur Crime News: एक चौंकाने वाला मामला राजस्थान से सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसका रंग सांवला और वज़न ज़्यादा था। दरअसल, इस बात को लेकर उसका पति उससे हमेशा झगड़ता रहता था। लक्ष्मी नाम की इस महिला को उसका पति किशन अक्सर उसके सांवले रंग को लेकर ताने मारता था।

सांवला रंग था इसलिए जान से मार दिया

इस मामले में लोक अभियोजक (Public Prosecutor) दिनेश पालीवाल का कहना है कि एक रात किशन ने अपनी पत्नी (लक्ष्मी) से कहा कि वह एक दवा लाया है, जिसे शरीर पर लगाने से वह गोरी हो जाएगी। पहले से ही आरोपी अपनी पत्नी को उसके सांवले रंग के लिए ताना मारता था। इसी बात से चिढ़कर उसने अपनी पत्नी के शरीर पर वो दवा (जो कि तेज़ाब था) लगाई। लक्ष्मी को उस दवा से गंध महसूस हुई लेकिन अपने पति की बातों में आकर उसने नज़रअंदाज़ किया और चालाकी से किशन ने पेट के पास अगरबत्ती जला दी जिससे उसके शरीर ने आग पकड़ ली। महिला के शरीर जलने के दौरान, व्यक्ति ने बचा हुआ तेज़ाब उसके शरीर पर डाल दिया जिसके उसकी मौत हो गई।

आरोपी के खिलाफ़ केस दर्ज

उदयपुर के वल्लभनगर थाने में इस मामले को लेकर आरोपी किशन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद आरोपी को आगे ज़िला न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने सुनाया मृत्युदंड का फ़ैसला (Death Sentence by Court)

इसे घिनौना अपराध कहते हुए अदालत ने कहा कि समाज में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और अदालत का डर बनाए रखने के लिए अपराधी को मौत की सज़ा सुनाई गई। यह फैसला समाज में नस्लवाद और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों के लिए एक बड़ा पैग़ाम है।

इस निंदनीय घटना से हम समझ सकते हैं कि अभी भी समाज में इस तरह की घटनाएं हो रहीं हैं जो कि बेबुनियाद हैं। इन घटनाओं से समाज पर बुरा असर न पड़े इसके लिए अदालत का ये फ़ैसला लोगों की इस तरह की हरकत के ख़िलाफ़ एक अहम कदम है।

