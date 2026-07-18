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Rajasthan Madarsa Accident: मदरसे में सफाई बनी जानलेवा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस का कहर; 1 की मौत और 12 घायल

Rajasthan Septic Tank Accident: राजस्थान के डीग जिले में मदरसे के सेप्टिक टैंक में गिरने से 17 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. जहरीली गैस और मलबे की चपेट में आने से 12 छात्र घायल हुए.

By: Preeti Rajput | Published: July 18, 2026 1:44:16 PM IST

Rajasthan Madarsa Accident
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Rajasthan Septic Tank Accident: राजस्थान के डीग जिले में शुक्रवार, 17 जुलाई को दोपहर को एक मदरसे के सेप्टिक टैंक में गिरने से 17 साल की एक लडकी की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, जहरीली गैस अंदर जाने और टैंक की दीवार गिरने से आए मलबे की चपेट में आने से लडकी की मौत हो गई. इस घटना में 12 स्टूडेंट और एक आदमी घायल हो गए हैं.

राजस्थान में बडा हादसा 

यह घटना गोपालगढ इलाके के मिल मदरसे में हुई. मदरसा मैनेजमेंट ने कथित तौर पर स्टूडेंट को सेप्टिक टैंक साफ करने का काम दिया था, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से यह काम किया था. मदरसे के एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले, कैंपस में सेप्टिक टैंक को ढकने वाला एक स्लैब गिर गया था. उसने कहा कि टैंक को मशीनरी से साफ किया गया था, लेकिन टैंक के एक तरफ कुछ मलबा रह गया था.

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एक छात्रा की हुई मौत 

हिंदुस्तान टाइम्स को स्टाफ मेंबर ने बताया कि, “शुक्रवार शाम को, कुछ छात्राओं ने अपनी मर्जी से बचा हुआ मलबा हटाने के लिए टैंक में घुस गईं. माना जा रहा है कि टैंक के अंदर जहरीली गैसों के संपर्क में आने के बाद वे बेहोश हो गईं.” इसके बाद, लडकियों को बचाने की कोशिश में दूसरे स्टूडेंट्स भी टैंक में घुस गए. घटना के बारे में सुनकर, मदरसे के स्टाफ कथित तौर पर मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस कर रही मामले की जांच

मृत स्टूडेंट की पहचान हरियाणा के सकार्स गांव के रहने वाले रोहिन के रूप में हुई है. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते ही, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मयंक मनीष और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शरण गोपीनाथ तुरंत मौके पर पहुंचे. बताया गया है कि अधिकारियों को अंदर जाने से पहले मदरसे के बाहर इंतजार करना पडा. पुलिस ने एक्सीडेंट के कारणों की फॉर्मल जांच शुरू कर दी है. 

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Tags: Gopalgarh madrasaRajasthan madrasa accidentseptic tank collapse
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