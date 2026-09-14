Rajasthan Local Body Election Results 2026: राजस्थान निकाय चुनाव में क्या है बीजेपी और कांग्रेस का हाल? निर्दलीय का भी दिखा दबदबा

राजस्थान के 309 शहरी स्थानीय निकायों में 10,244 वार्डों के लिए मतगणना जारी है. भाजपा बनेरा, बिगोद, बिजोलिया, आसिंद, गुलाबपुरा और हमीरगढ़ सहित छह नगरपालिकाओं में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर नगर निगम में भी बीजेपी सिमट गई है. भाजपा 2,701 वार्डों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2,244 वार्डों में दूसरे स्थान पर है. साथ ही निर्दलीय भी अपना दम दिखा रही है. जानें पूरी अपडेट.

क्या है भाजपा और कांग्रेस का हाल?

राजस्थान नगर निगम चुनाव के रुझानों में भाजपा बढ़त बनाए हुए है. भाजपा अलवर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भीलवाड़ा समेत कुल 5 नगर निगमों में आगे चल रही है. वहीं, कांग्रेस अजमेर, पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है. इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर नगर निगम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. 65 वार्डों में से 36 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी सिर्फ 20 वार्डों तक सिमट गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर रहा.

भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के अब तक घोषित नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. राज्य के कुल 8,068 वार्डों में से भाजपा ने 3,323 वार्डों में जीत दर्ज की है. वहीं कांग्रेस ने 2,962 वार्डों पर कब्जा जमाया, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,783 वार्डों में जीत हासिल की.

क्या है अन्य सीटों पर हाल?

राजस्थान के प्रमुख नगर निगमों के नतीजों में जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर में भाजपा ने बढ़त बनाई. जयपुर में भाजपा 68, कांग्रेस 48; कोटा में भाजपा 47, कांग्रेस 29; उदयपुर में भाजपा 53, कांग्रेस 23; भीलवाड़ा में भाजपा 45, कांग्रेस 10 और अलवर में भाजपा 28, कांग्रेस 23 वार्ड जीती.

वहीं बीकानेर, अजमेर और पाली में कांग्रेस आगे रही. बीकानेर में कांग्रेस 42, अजमेर में 37 और पाली में 29 वार्ड जीते. जोधपुर में भाजपा-कांग्रेस 44-44 पर बराबर रहे, जबकि भरतपुर में निर्दलीय/अन्य उम्मीदवारों ने 38 वार्ड जीतकर दोनों दलों को पीछे छोड़ दिया.

कब हुए थे चुनाव?

राजस्थान निकाय चुनाव के पहले चरण में 9 सितंबर को 162 निकायों और दूसरे चरण में 11 सितंबर को 147 निकायों के लिए मतदान हुआ. दोनों चरणों में कुल 10,167 वार्डों के लिए वोट डाले गए. सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई. नतीजे घोषित होने के बाद 21 सितंबर को मेयर, नगर परिषद सभापति और नगरपालिका चेयरमैन के चुनाव होंगे.

यह खबर भी पढ़ें: जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!