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Rajasthan: ट्रैफिक CO ने जड़ा ऐसा थप्पड़, ‘वकील साहब’ का हुआ Ego Hurt, मच गया ऐसा बवाल; बुलानी पड़ी भारी फाॅर्स

Rajasthan Traffic CO Slapped Lawyer: राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ के मेन मार्केट में शुक्रवार रात पार्किंग को लेकर एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसका वीडियो देख आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2026 12:19:27 PM IST

rajasthan viral video
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Rajasthan Traffic CO Slapped Lawyer: राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ के मेन मार्केट में शुक्रवार रात पार्किंग को लेकर एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसका वीडियो देख आप हैरान रह जाएंगे.  जानकारी के मुताबिक, वकील बाबूलाल बागरिया और ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंजू यादव के बीच सड़क पर पार्किंग को लेकर एक ऐसा झगड़ा हुआ जो सच में हैरान कर देने वाला है. दरअसल, आरोप है कि इस झगड़े के दौरान ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट ने गुस्से में वकील को थप्पड़ जड़ दिया. बता दें कि इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे वकीलों में काफी गुस्सा फैल गया.

इतना ही नहीं अब अफसर के बर्ताव पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है. जिसके बाद पुलिस ऑफिसर के बर्ताव से गुस्साए वकील शनिवार को मेन मार्केट में जमा हो गए और हिंसक विरोध प्रदर्शन किया इतना ही नहीं सड़क को जाम भी कर दिया. बता दें कि प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंजू यादव को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की.

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सड़क पर हुआ जोरदार प्रदर्शन 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी एकजुटता और विरोध दिखाने के लिए, वकीलों ने किशनगढ़ के मेन मार्केट में एक बड़ी ह्यूमन चेन बनाई. वकीलों के अचानक सड़क जाम करने और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी करने से मेन रोड पर अच्छा-खासा भारी ट्रैफिक जाम लग गया. इतना ही नहीं,  मार्केट में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया, जिससे लोगों और गाड़ी चलाने वालों दोनों को काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ा. 

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मौके पर पहुंची पुलिस फाॅर्स 

मुख्य बाजार में हंगामे और सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी धर्मराज चौधरी के नेतृत्व में तीन थानों की भारी पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची. सीनियर पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे वकीलों से लंबी बातचीत की. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और स्थिति शांत की. हालांकि, वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे.

Tags: Rajasthanviral video
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