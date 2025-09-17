Jaipur में बेटे ने मां के साथ कर डाली ऐसी हैवानियत, वजह जानकर हर कोई हैरान, बहन ने उगला राज

राजस्थान के जयपुर में एक कलयुगी बेटे ने 15 सितंबर के दिन अपनी मां को पीट-पीटकर मार डाला था. अब उसकी पिटाई का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में आरोपी के पिता और बहन बीच बचाव करते और महिला को आरोपी से बचाते नज़र आ रहे है. वहीं दूसरी बहन इस घटना का वीडियो बना रही थी. वीडियो में उसने जो कुछ भी कहा वाकई हैरान कर देने वाला है.

आरोपी की बहन बोली, मुझे 2016 में ही पता चल गया था कि ये दरिंदा है. तब तो आप लोग मुझे पागल कहते थे. अब ये हम चारों को मार डालेगा. मैंने कहा था कि इसकी शादी मत करवाओ. तब मेरी बात सुन लेते तो आज ये सब न देखना पड़ता. वहीं, पिता बार-बार यही बोल रहे थे- पुलिस को बुलाओ. आरोपी बोला- हां-हां बुला लो पुलिस को भी.

घटना करधनी क्षेत्र के अरुण विहार इलाके की है. सोमवार सुबह नवीन नाम के एक युवक ने अपनी 51 वर्षीय माँ संतोष को डंडों और मुक्कों से बेरहमी से पीटा, जिससे वे बेहोश हो गईं. आनन-फानन में घायल संतोष को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने फिर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया

पुलिस के अनुसार, नशे में धुत आरोपी नवीन सिंह ने सिलेंडर लाने की बात पर अपनी मां पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए इस दौरान नवीन के पिता और बहन मां को बचाने के लिए दौड़े मगर आरोपी के सिर पर खून सवार था. वह लगातार अपनी मां को पीटता रहा, जिससे वह वहीं बेहोश हो गई. बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पिता 10 साल पहले हुए थे सेना से रिटायर्ड

बताया जा रहा है कि बीए तक पढ़ा आरोपी नवीन सिंह पहले जेनपैक्ट में जॉब करता था. वे कई सालों से नशे के आदी हैं. हत्यारे बेटे के पिता करीब 10 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं. वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं. नवीन अपनी मां संतोष और दो बहनों के साथ करधनी के अरुण विहार में रहते है.

आरोपी नवीन की शादी 2020 में हुई थी

पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक नवीन नशे का आदी है. नवीन की शादी 2020 में हुई थी. नवीन की नशे की लत व झगड़ा करने की प्रवृत्ति से तंग आकर उसकी पत्नी शादी के कुछ महीनों बाद ही पीहर चली गई. उसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नवीन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया.