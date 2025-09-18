Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान
Home > राजस्थान > Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान

Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान

Jaipur News: 12 दिन पहले एक हवेली गिरने से बाप-बेटी की मौत हो चुकी है. इसके बाद नगर निगम ने 48 जर्जर इमारतों की पहचान की थी. जाने पूरा मामला.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 18, 2025 1:00:32 PM IST

Jaipur News
Jaipur News

Rajasthan News: जयपुर के सुभाष चौक थाना इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जब झिलाई हाउस में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया. हादसे में 2 महिलाएं मलबे दब गईं,जिसमें एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई. घटना के दौरान दो बच्चों ने भाग कर अपनी जान बचाई. इसके बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. 

मौके पर सास की मौत 

सुभाष चौक थाना इलाके की यह घटना है. गुरुवार सुबह करीब 7 बजे जर्जर मकान अचानक ढहने लगा. वहां खेल रहे थे दो बच्चे घर से बाहर भाग गए, लेकिन उनकी मां सुनीता मलबे में दब गईं. 60 वर्षीय धन्नीबाई अपनी बहू सुनीता को बचाने गईं, लेकिन गिरते मलबे की चपेट में आकर उनकी भी मौत हो गई. सास धन्नीबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहू सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं. सुनीता के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग

मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कहा?

अपको बता दें कि करीब 12 दिन पहले भी इसी इलाके में एक हवेली ढह गई थी, जिसमें बाप-बेटी की मौत हो गई थी. इसके बाद नगर निगम ने जयपुर में 48 जर्जर मकानों और हवेलियों की पहचान की थी. इनमें किशनपोल क्षेत्र की 8 बिल्डिंगों को सील भी किया गया था. इसके बावजूद, 15 दिन में दो हादसे होने और 3 मौतें होने से निगम की लापरवाही उजागर हो रही है. मौके पर मौजूद लोगों ने इन हादसों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश ने दीवारों और नींव को कमजोर कर दिया था. मकान पुरानी और जर्जर थी, लेकिन मकान मालिक और निगम दोनों की लापरवाही ने यह दुखांतिका घटित कर दी.

बाल-बाल बचे BJP सांसद अनिल बलूनी! अचानक भरभराकर गिरा पहाड़, वीडियो शेयर कर दिखाए उत्तराखंड के हालात

Tags: collapseshouse collapsesJaipur Newsrajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान
Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान
Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान
Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान