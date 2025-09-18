Jaipur News: एक सास ऐसी भी! बहू को बचाने के लिए दे दी अपनी जान

Rajasthan News: जयपुर के सुभाष चौक थाना इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जब झिलाई हाउस में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया. हादसे में 2 महिलाएं मलबे दब गईं,जिसमें एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई. घटना के दौरान दो बच्चों ने भाग कर अपनी जान बचाई. इसके बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है.

मौके पर सास की मौत

सुभाष चौक थाना इलाके की यह घटना है. गुरुवार सुबह करीब 7 बजे जर्जर मकान अचानक ढहने लगा. वहां खेल रहे थे दो बच्चे घर से बाहर भाग गए, लेकिन उनकी मां सुनीता मलबे में दब गईं. 60 वर्षीय धन्नीबाई अपनी बहू सुनीता को बचाने गईं, लेकिन गिरते मलबे की चपेट में आकर उनकी भी मौत हो गई. सास धन्नीबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहू सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं. सुनीता के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कहा?

अपको बता दें कि करीब 12 दिन पहले भी इसी इलाके में एक हवेली ढह गई थी, जिसमें बाप-बेटी की मौत हो गई थी. इसके बाद नगर निगम ने जयपुर में 48 जर्जर मकानों और हवेलियों की पहचान की थी. इनमें किशनपोल क्षेत्र की 8 बिल्डिंगों को सील भी किया गया था. इसके बावजूद, 15 दिन में दो हादसे होने और 3 मौतें होने से निगम की लापरवाही उजागर हो रही है. मौके पर मौजूद लोगों ने इन हादसों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश ने दीवारों और नींव को कमजोर कर दिया था. मकान पुरानी और जर्जर थी, लेकिन मकान मालिक और निगम दोनों की लापरवाही ने यह दुखांतिका घटित कर दी.

