जब धौलपुर के विधानसभा चुनाव में आमने-सामने हुए जीजा-साली, दिलचस्प मुकाबले में किसे मिली जीत?

Rajasthan Jeeja Saali Political Battle: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था. जब परिवार के 2 सदस्य आमने-सामने थे. कांग्रेस के टिकट पर एक तरफ मैदान में साली थी. तो दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट पर जीजा थे. जीजा-साली की लड़ाई में जीत किसकी हुई? ये थोड़ा दिलचस्प है. यूं तो कई बार चुनाव में देखने को मिला है कि परिवार के सदस्य आमने-सामने नजर आते हैं. कभी भाई-भाई तो कभी पति-पत्नी को भी आमने सामने चुनावी मुकाबला करते हुए देखा गया है.

लेकिन आज हम जीजा-साली के चुनावी मुकाबले के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल, ये मुकाबला राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला था.

जीजा-साली का मुकाबला

भरतपुर संभाग के धौलपुर जिले में मौजूद धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने साली शोभारानी कुशवाह को अपना उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने जीजा डॉ. शिवचरण कुशवाह को उम्मीदवार बनाया. इस विधानसभा चुनाव में साली शोभारानी कुशवाह ने जीजा डॉ. शिवचरण कुशवाह को पराजित कर दिया. धौलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए शोभारानी कुशवाह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रितेश शर्मा को 16,789 वोटों के अंतर से हराया. जबकि उनके जीजा डॉ. शिवचरण कुशवाह तीसरे स्थान पर रहे.

जीजा साली में वोटों का अंतर

जीजा-साली के बीच हार जीत का अंतर 24087 वोटों का रहा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोभारानी कुशवाह ने 2018 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंची. हालांकि, 2023 में बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा. एक बार फिर जीतकर विधानसभा पहुंची.

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बीजेपी ने जीजा शिवचरण कुशवाह को दिया टिकट

धौलपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार जीत हासिल करने के लिए शोभारानी कुशवाह के जीजा डॉ. शिवचरण कुशवाह को टिकट दिया. पारंपरिक जातिगत समीकरणों को चुनौती देते हुई बीजेपी आलाकमान ने जीजा को सीधे उनकी साली के खिलाफ खड़ा कर दिया. हालांकि, बीजेपी की ये रणनीति फेल हुई और साली जीजा पर भारी पड़ गईं.

धौलपुर में शोभारानी कुशवाह को लगभग 40 प्रतिशत वोट मिले, जबकि उनके जीजा डॉ. शिवचरण कुशवाह 26.16 प्रतिशत वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. उनसे ज़्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार रितेश शर्मा को मिले; शर्मा को 30 प्रतिशत से ज़्यादा वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे.

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2018 में भी आमने-सामने थे जीजा-साली

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में भी जीजा-साली ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था. 2018 के चुनाव में भी साली ने जीजा को परास्त कर दिया था. लेकिन उस समय शोभारानी कुशवाह बीजेपी में थे और उनके जीजा डॉ. शिवचरण कुशवाह कांग्रेस में थे. 2018 के चुनाव में शोभारानी कुशवाह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. 2018 के चुनाव में जीजा डॉ. शिवचरण कुशवाह को कांग्रेस के टिकट पर हार मिली और 2023 में बीजेपी के टिकट पर भी हार नसीब हुई.