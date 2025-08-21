Rajasthan Dhaulpur News Update :धौलपुर के दमोह झरने में एक जवान की डूबने से मौत, SDRF और गोताखोरों जुटी तलाश में

अनूप शर्मा की धौलपुर जिले से रिपोर्ट: धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित दमोह झरने में एयरफोर्स का एक जवान डूब गया। उसके डूबते ही साथी जवान बिना किसी को सूचना दिए भाग गए। वह साथियों के साथ ग्वालियर से पिकनिक मनाने आया था।हादसे के वक़्त उसके साथी बिना बताये उसको डूबता हुआ छोड़ के फरार हो गए । गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारियों का फोन आने के बाद घटना की जानकारी मिली। पुलिस को 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह 6 बजे हादसे की सूचना मिली। इसके बाद SDRF और गोताखोरों की मदद से जवान की तलाश की जा रही है।

सरमथुरा थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारी का फोन आया तब जवान के डूबने का पता चला। जानकारी के अनुसार ग्वालियर से एयरफोर्स के कुछ जवान बुधवार को धौलपुर के दमोह झरने पर पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान एक जवान पानी डूब गया। उसकी पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई । सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी. राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं.

जिले के सरमथुरा उपखंड दमोह झरना धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में घने जंगलों के बीच स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है.यह दमोह का एक प्राकृतिक झरना है जो करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बरसात के दिनों में यह जगह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। पानी इतना साफ है कि पानी के अन्दर जमीन की सतह भी देखी जा सकती है। घने जंगल के बीच स्थित यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है।

सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोर की टीम घटनास्थल पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।डूबे जवान की पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है. वह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पदस्थापित था।