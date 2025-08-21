Home > राजस्थान > Rajasthan Dhaulpur News Update :धौलपुर के दमोह झरने में एक जवान की डूबने से मौत, SDRF और गोताखोरों जुटी तलाश में

Rajasthan Dhaulpur News Update :धौलपुर के दमोह झरने में एक जवान की डूबने से मौत, SDRF और गोताखोरों जुटी तलाश में

ग्वालियर से एयरफोर्स के कुछ जवान बुधवार को धौलपुर के दमोह झरने पर पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान एक जवान पानी डूब गया,

Published By: Ratna Pathak
Published: August 21, 2025 18:19:00 IST

अनूप शर्मा की धौलपुर जिले से रिपोर्ट: धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित दमोह झरने में एयरफोर्स का एक जवान डूब गया। उसके डूबते ही साथी जवान बिना किसी को सूचना दिए भाग गए। वह साथियों के साथ ग्वालियर से पिकनिक मनाने आया था।हादसे के वक़्त उसके साथी बिना बताये उसको डूबता हुआ छोड़ के फरार हो गए । गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारियों का फोन आने के बाद घटना की जानकारी मिली। पुलिस को 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह 6 बजे हादसे की सूचना मिली। इसके बाद SDRF और गोताखोरों की मदद से जवान की तलाश की जा रही है।

पुलिस को 12 घंटे बाद मिली सूचना

सरमथुरा थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारी का फोन आया तब जवान के डूबने का पता चला। जानकारी के अनुसार ग्वालियर से एयरफोर्स के कुछ जवान बुधवार को धौलपुर के दमोह झरने पर पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान एक जवान पानी डूब गया। उसकी पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई । सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी. राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं.

300 फीट ऊंचाई से गिरता है पानी

जिले के सरमथुरा उपखंड दमोह झरना धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में घने जंगलों के बीच स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है.यह दमोह का एक प्राकृतिक झरना है जो करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बरसात के दिनों में यह जगह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। पानी इतना साफ है कि पानी के अन्दर जमीन की सतह भी देखी जा सकती है। घने जंगल के बीच स्थित यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है।

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का रहने वाला था जवान

सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोर की टीम घटनास्थल पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।डूबे जवान की पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है. वह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पदस्थापित था डूबे जवान की पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है. वह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पदस्थापित था।सरमथुरा थाना अधिकारी थानाधिकारी ने बताया कि जवान बुधवार शाम करीब 6 बजे डूबा था। गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारी का फोन आया तब हादसे का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने लापता जवान की तलाश शुरू कर दी है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। साथ ही स्थानीय गोताखोर भी तलाश में जुटे हैं।

