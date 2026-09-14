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Rajasthan Civic Polls Results Today: कौन बनेगा राजस्थान का ‘राजा’? BJP-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, आज हो जाएगा क्लियर

Rajasthan Civic Polls Results Today: राजस्थान शहरी लोकल बॉडी चुनावों के लिए वोटों की गिनती सोमवार (14 सितंबर) को सुबह 8 बजे शुरू होगी. नतीजों से राज्य भर में म्युनिसिपल बॉडीज़ पर कंट्रोल तय होगा. चुनाव 9 और 11 सितंबर को दो फेज में हुए थे.

By: Heena Khan | Published: September 14, 2026 7:38:27 AM IST

Rajasthan Civic Polls
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Rajasthan Civic Polls Results Today: राजस्थान शहरी लोकल बॉडी चुनावों के लिए वोटों की गिनती सोमवार (14 सितंबर) को सुबह 8 बजे शुरू होगी. नतीजों से राज्य भर में म्युनिसिपल बॉडीज़ पर कंट्रोल तय होगा. चुनाव 9 और 11 सितंबर को दो फेज में हुए थे. राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 309 शहरी लोकल बॉडीज में चुनाव कराए हैं, जिसमें 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 51 म्युनिसिपल काउंसिल और 248 म्युनिसिपैलिटी शामिल हैं. 

इन शहरों के चुनावी नतीजों का इंतजार 

वोटर्स ने 10,245 वार्ड के लिए काउंसलर चुने हैं, जिसमें रूलिंग भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (जो राज्य में अपोज़िशन में है) कई बड़े शहरों पर कंट्रोल के लिए मुकाबला कर रही हैं. जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर में चुनाव नतीजों का बेसब्री से इंतज़ार होगा. 150 वार्ड के साथ, जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है. नतीजे 2028 के असेंबली चुनावों से पहले राज्य के पॉलिटिकल मूड की एक झलक भी दिखाएंगे.

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 मशीनों में आई टेक्निकल दिक्क्तें ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले फेज़ के पोलिंग में 76.41 परसेंट वोटिंग हुई, जबकि दूसरे फेज़ में 70.68 परसेंट वोटिंग हुई. कुल वोटिंग 72.95 परसेंट रही. चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग, सपोर्टर्स के बीच झड़प और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में टेक्निकल दिक्कतों के आरोप सामने आए. काउंटिंग से वार्ड-वाइज मुकाबले में विनर्स का फैसला होगा. फाइनल पॉलिटिकल पिक्चर इस बात पर भी निर्भर करेगी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स, काउंसिल्स और म्युनिसिपैलिटीज़ में पार्टियां कैसा परफॉर्म करती हैं.

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Tags: RajasthanRajasthan Civic Polls Results
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