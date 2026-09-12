Rajasthan Civic Polls Result Date: मतपेटियों में कैद उम्मीदवारों की किस्मत, जानें कब खुलेगा राजस्थान का चुनावी पिटारा

Rajasthan Civic Polls Result Date: राजस्थान अर्बन लोकल बॉडीज़ चुनाव के दूसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग शुक्रवार को 147 हिस्सों में सफलतापूर्वक हुई, जिसमें 70.01 परसेंट वोटिंग हुई. इसके चलते, राजस्थान की सभी 309 अर्बन लोकल बॉडीज़ में वोटिंग पूरी हो गई है. दो राउंड की वोटिंग 14 सितंबर को होगी, जिसके बाद 21 सितंबर को चेयरपर्सन और 22 सितंबर को डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव होगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, बालोतरा ज़िले की धोरीमन्ना म्युनिसिपैलिटी में सबसे ज़्यादा 91.59 परसेंट वोटिंग हुई, जबकि कोटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे कम 57.02 परसेंट वोटिंग हुई. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में, जोधपुर में सबसे ज़्यादा 71.10 परसेंट वोटिंग हुई.

भारी मात्रा में डले वोट

दूसरे राउंड के चुनाव में 4,774 वार्ड में चुनाव लड़ने वाले 18,266 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया. कुल 87.60 लाख वोटर्स में से 61.35 लाख वोटर्स ने 9,758 पोलिंग बूथ्स पर वोट डाला. अधिकारियों के मुताबिक, वोटर टर्नआउट का फ़ाइनल आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि शाम 6 बजे के कट-ऑफ़ टाइम तक कई पोलिंग बूथ्स पर लाइनें लगी हुई थीं.

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कैसा रहा वोटिंग का सिलसिला

स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजेश्वर सिंह के मुताबिक, EVMs से जुड़ी कुछ टेक्निकल दिक्कतों की शिकायतों को छोड़कर, छह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स, 20 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 121 म्युनिसिपैलिटीज़ में वोटिंग प्रोसेस कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा. जबकि पहले चरण में, जो 9 सितंबर को 162 नगर निकायों में हुआ था, 76.41 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. वोटिंग के बाद, सत्ताधारी पार्टी BJP और कांग्रेस पार्टी दोनों ने जीत की घोषणा की है. BJP राज्य इकाई के अध्यक्ष मदन राठौर ने राज्य सरकार के प्रदर्शन के आधार पर “ट्रिपल-इंजन सरकार” बनाने का भरोसा दिखाया है.

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