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Rajasthan Civic Poll Results: 301 निकायों में बीजेपी का दबदबा, 197 में मेयर-चेयरपर्सन पद पर जीत; क्या है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का हाल?

Rajasthan Local Body Election Results 2026: राजस्थान की शहरी राजनीति में सोमवार 21 सितंबर 2026 को आए निकाय प्रमुखों के चुनाव नतीजों ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है. 301 शहरी स्थानीय निकायों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने 197 प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 94 पद आए.

By: Shristi S | Published: September 21, 2026 7:13:24 PM IST

राजस्थान में 301 निकायों में बीजेपी का दबदबा, 197 में मेयर-चेयरपर्सन पद पर जीत
राजस्थान में 301 निकायों में बीजेपी का दबदबा, 197 में मेयर-चेयरपर्सन पद पर जीत


Rajasthan Local Body Election Results 2026: राजस्थान की शहरी राजनीति में सोमवार 21 सितंबर 2026 को आए निकाय प्रमुखों के चुनाव नतीजों ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है. 301 शहरी स्थानीय निकायों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने 197 प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 94 पद आए. निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 पद जीते, जबकि आम आदमी पार्टी, CPI(M) और RLP को एक-एक पद मिला. हालांकि, जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के मेयर चुनाव अभी बाकी हैं और इन पर 25 सितंबर 2026 को मतदान होना है. 

249 नगर पालिकाओं में बीजेपी को 160 पद

नगर पालिकाओं की बात करें तो कुल 249 में बीजेपी ने 160 चेयरपर्सन पद जीते, जबकि कांग्रेस को 80 और अन्य को 9 पद मिले, वहीं 45 नगर परिषदों में बीजेपी ने 30 और कांग्रेस ने 13 पद अपने नाम किए. सात नगर निगमों के घोषित परिणामों में बीजेपी ने छह -अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर में मेयर पद जीता, जबकि बीकानेर में कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे. 

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पार्षदों के नतीजों में तस्वीर थोड़ी अलग

इन निकाय चुनावों में 10,244 वार्डों के नतीजों में बीजेपी ने 4,182 कांग्रेस ने 3,619 और निर्दलीयों ने 2,273 वार्ड जीते. यानी निकाय प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उसके पार्षद चुनाव के मुकाबले अलग नजर आया. इसका एक उदाहरण अजमेर नगर निगम है. यहां कांग्रेस 37 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि बीजेपी के 32 और निर्दलीयों के 11 पार्षद जीते. इसके बावजूद बीजेपी की अनामिका शर्मा 43 वोट हासिल कर मेयर बनीं. पाली में कांग्रेस के 29, बीजेपी के 21 और निर्दलीयों के 15 पार्षद जीते, लेकिन बीजेपी की नमिता बुबकिया 33 वोट पाकर मेयर चुनी गईं.

भरतपुर में निर्दलीयों का दबदबा 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में निर्दलीयों का प्रदर्शन खास रहा. नगर निगम के 65 वार्डों में निर्दलीयों ने 36 सीटें जीतीं. बीजेपी को 20, कांग्रेस को 7 और बीएसपी तथा RLP को एक-एक वार्ड मिला. इसके बावजूद मेयर पद बीजेपी की अनुराधा सिंह के खाते में गया. 

बीजेपी ने निकाय कार्यों को बताया वजह

राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नतीजों को लेकर कहा कि जनता ने सीएम भजनलाल शर्मा सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा जताया है. उन्होंने आवास और स्वच्छता योजनाओं, रेलवे-सड़क परियोजनाओं, बिजली और उद्योगों से जुड़े कामों को पार्टी के प्रदर्शन से जोड़ा. राठौड़ ने कहा कि पार्टी सभी 309 निकाय जीतना चाहती थी और जहां कमी रही, वहां समीक्षा की जाएगी. 

Tags: BJPRajasthanRajasthan Civic Polls Results
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