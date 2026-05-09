इलाज के बहाने राजस्थान लाया, मौत के बाद करंट लगाया… 83 लाख के बीमा क्लेम के लिए रची खौफनाक साजिश

Rajasthan Insurance Fraud: राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है, एक ऐसा मामला जो इंसानियत को शर्मसार करता है, जिसमें बीमा की रकम हड़पने की साज़िश रची गई थी. मंडल उप-ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों को, वहां लाए गए एक युवक के शव की जांच करते समय शक हुआ, जिससे पूरी साज़िश का पर्दाफ़ाश हो गया.

आरोप है कि गुजरात से जुड़े एक गिरोह ने शराब की लत से पीड़ित गरीब लोगों के नाम पर बड़ी-बड़ी बीमा पॉलिसियां लीं, और बाद में उनकी मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए उनकी मौत का नाटक रचा.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला अहमदाबाद के रहने वाले 36 वर्षीय दीपक की मौत से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार, दीपक लंबे समय से बीमार था और किडनी फेलियर से पीड़ित था. मृतक की मां, चंपाबेन, और उसके बेटे, दिव्यांशु ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें इलाज दिलाने के बहाने राजस्थान ले आए थे. सफर के दौरान दीपक की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. इसके बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर ऐसे सबूत गढ़ने की कोशिश की जिससे यह लगे कि उसकी मौत बिजली के झटके से हुई किसी दुर्घटना का नतीजा थी.

शव पर बिजली के झटके के निशान बनाने के कथित आरोप

परिवार वालों का आरोप है कि मृतक के पैरों और हाथों की उंगलियों को जान-बूझकर जलाया गया था, ताकि वे निशान बिजली के झटके से लगने वाले निशानों जैसे दिखें. इसके अलावा, उनका दावा है कि सीने पर ज़ोरदार दबाव डाला गया था शायद शरीर से खून निकालने की कोशिश में. उसी रात देर से, शव को मंडल अस्पताल में छोड़ दिया गया, जबकि मृतक के साथ आए लोग वहां से फ़रार हो गए.

मंडल अस्पताल के डॉ. रोहित सेहरावत को शव की जांच करते ही यह मामला संदिग्ध लगा. अपनी शुरुआती जांच के दौरान, उन्होंने पाया कि बिजली के झटके के कथित निशान असली नहीं लग रहे थे; इसके अलावा, उन्हें शव पर ECG इलेक्ट्रोड पैड के निशान भी मिले. डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस मामले में बड़े पैमाने पर जाँच शुरू हो गई.

मोबाइल लोकेशन डेटा के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया गया

गांधीनगर पुलिस थाने की स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO), पुष्पा कसोटिया ने बताया कि मृतक के बेटे ने विशाल, सूरज, अर्जुन और भरत भाई नाम के लोगों के बारे में जानकारी दी थी. मोबाइल लोकेशन डेटा के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने गंगार टोल प्लाजा पर चार लोगों को हिरासत में ले लिया. उनसे अभी पूछताछ चल रही है, और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है.

₹83 लाख का बीमा और एक बड़े नेटवर्क का शक

जांच में पता चला कि दीपक के नाम पर चार बीमा पॉलिसियां ​​ली गई थीं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹83 लाख थी. परिवार को कथित तौर पर यह लालच दिया गया था कि अगर दीपक की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें लाखों रुपये मिलेंगे. मृतक की मां ने आरोप लगाया कि यह गिरोह खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और शराब के आदी लोगों को निशाना बनाता था. इन लोगों को शराब पीने के लिए हर महीने कुछ पैसे दिए जाते थे, और बीमा की किस्तें भी गिरोह के सदस्य खुद ही भरते थे.

मृतक के बेटे, दिव्यांशु ने दावा किया कि उनके गांव में भी इसी तरह लगभग 71 लोगों के नाम पर बीमा पॉलिसियां ​​ली गई हैं. पुलिस को शक है कि बीमा एजेंट, सर्वेक्षक और अन्य लोग भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं. इस मामले का खुलासा होने के बाद, पुलिस ने बीमा दस्तावेजों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स की जांच

भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (SP), धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और बीमा दस्तावेजों की अभी गहन जांच की जा रही है. शुरुआती जांच से एक बड़े आपराधिक गिरोह की सक्रिय संलिप्तता का शक पैदा हुआ है. इस बीच, आर्थिक तंगी के कारण परिवार के लोग मृतक के शव को वापस गुजरात नहीं ले जा पा रहे थे. नतीजतन, स्थानीय जन प्रतिनिधियों और पुलिस कर्मियों ने आगे आकर आर्थिक सहायता दी और शव को वापस भेजने का इंतजाम किया.