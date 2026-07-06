पति के करीब जाने के लिए कराया अनुष्ठान, फिर बाबा ने महिला के सामने ही कर दिया ऐसा ‘कांड’; उड़ गए उसके होश

राजस्थान के जयपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवती ने ज्योतिषी दंपत्ति पर पूजा पाठ के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि ज्योतिषी ने उससे 40 हजार रुपये ठग लिए. इस मामले ने युवती के विश्वास को तो चकनाचूर किया ही. साथ ही उसे आर्थिक चपेत भी लगाई. जानिए पूरा मामला.

क्या है पूरी घटना?

यह पूरा मामला जयपुर के हरमाडा थाना इलाके का है. पुलिस के मुताबिक खन्नीपुरा निवासी 26 वर्षीय युवती दिव्या यादव ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने बताया कि ज्योतिषी दंपति ने पूजा पाठ का हवाला देकर उससे ऑनलाइन ट्रांसफर कराकर 40 हजार रुपए ऐंठ लिए. साथ ही उसका मंगलसूत्र भी ले लिया और वापस नहीं किया.

घर की परेशानियों को दूर करवाना चहती थी पीड़िता

इस घटना की शुरुआत 28 अप्रैल को हुई. पीड़िता उस दिन चौंमू पुलिया पर एक ज्योतिषी दंपति से मिलीं. उसने ज्योतिषी दंपत्ति से अपने घर में चल रही हर परेशानियों को बताया. इस पर उन्होंने उसे दूर करने का दावा किया. और युवती को पूजा पाठ करने की बात कही. बीते 13 मई को एक ज्योतिषी दंपती ने पूजा-पाठ कराने के लिए पीड़िता को फोन किया और उसके घर आने की बात कही. घर पर मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि विशेष पूजा के लिए उज्जैन सबसे अच्छी जगह होगी, जो बहुत लाभदायी होगा. और 19 मई को वहां आने के लिए कहा.

कैसे ठगे हजारों रुपये और मंगलसूत्र?

इसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ उज्जैन में पूजा-पाठ करवाने के लिए गई. वहां ज्योतिषी दंपत्ति ने अलग-अलग पण्डितों से पूजा कराने के बाद ठगों ने मंगलसूत्र की पूजा करने की बात कही. इस बात के लिए उन्होंने 21 हजार रुपए और मंगलसूत्र छोड़ने के लिए बोला. पूजा खत्म होने के बाद जब पीड़िता ने अपना मंगलसूत्र मांगा, तो उन्होंने वापस नहीं किया और धमकी भी देने लगा. फिर युवती को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है. इसके बाद उसने पुलिस थान में शिकायत दर्ज कराई.

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