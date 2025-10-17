हॉट सीट बनी अंता विधानसभा! भाजपा ने वसुंधरा के नजदीकी पर लगाया दांव, अब इन 3 के बीच ‘जंग’

राजस्थान में अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बारां पंचायत समिति के अध्यक्ष मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. मोरपाल सुमन एक स्थानीय नेता हैं और उन्हें शांत स्वभाव का माना जाता है. पार्टी ने उनकी छवि और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गहन विचार-विमर्श के बाद टिकट जारी किया है.

हाड़ौती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, जहाँ विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। यह भी सामने आया है कि पार्टी ने नामांकन की घोषणा से पहले राजे से विचार-विमर्श किया था. इसके बाद मोरपाल सुमन का नाम तय किया गया. मोरपाल सुमन को वसुंधरा राजे का करीबी भी माना जाता है. इसके अलावा, पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी के टिकट को लेकर भी अनिश्चितता थी. इन सभी कारकों को देखते हुए, सैनी समुदाय से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारना आवश्यक हो गया था. भाजपा ने इस उद्देश्य के लिए पूरी प्रतिक्रिया ली. इसके बाद मोरपाल सुमन के नाम पर मुहर लगी.

त्रिकोणीय मुकाबला होगा

अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रमोद जैन भैया को टिकट दिया है. इस बीच, नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं. नतीजतन, भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है. जानकारों के अनुसार, यह त्रिकोणीय मुकाबला किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद हो सकता है. यह भी संभावना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा इस त्रिकोणीय मुकाबले में अहम भूमिका निभाएँगे.

