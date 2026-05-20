खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट की फॉर्च्यूनर ने किया एक्सीडेंट, गाड़ी से निकली शराब की बोतलें; लोगों में जबरदस्त आक्रोश

Pushkar Ghati Accident: राजस्थान के अजमेर जिले की पुष्कर घाटी में सोमवार रात हुए एक भयानक सड़क हादसे को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार जिसने घाटी के एक तीखे मोड़ पर कहर बरपाया था, सीकर स्थित मशहूर खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट कमेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है. हादसे के बाद जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें उसके अंदर से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें मिलीं.

एक प्रमुख धार्मिक संस्था से जुड़ी गाड़ी में शराब का मिलना और साथ ही इस हादसे में एक युवक की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

वीडियो हो रहे वायरल

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी को दिग्विजय सिंह चला रहा था. जिसे मौजूद पर मौजूद लोगों ने तुरंत पकड़ लिया. चश्मदीदों की मानें तो पकड़े जाने पर चालक ने खुद को खाटू श्याम कमेटी का सदस्य बताया था. सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिनमें उसे खाटू श्याम मंदिर में वीआईपी व्यवस्थाओं के बीच सेवा करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगो में आक्रोश भर गया है.

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लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि एक धार्मिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है. इसके अलावा, गाड़ी में शराब की बोतलें मिलने के बाद भी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

पहले से ऑनलाइन चालान पेंडिंग

ज़िला पुलिस अधीक्षक (SP) हर्षवर्धन अग्रवाल ने NDTV राजस्थान को बताया कि पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि संबंधित फॉर्च्यूनर कार पर पहले से ही तेज़ रफ़्तारी के कई ऑनलाइन चालान पेंडिंग हैं. जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने इस मामला में कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यूनर कार को ज़ब्त कर लिया है और ड्राइवर दिग्विजय सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है.



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