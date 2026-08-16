भागकर शादी करने पर दादा देता था ताने, नाबालिग पोते ने कर दिया खौफनाक कांड... 24 घंटे के भीतर सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी!

राजस्थान के पाली जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने बुजुर्गों की सुरक्षा और युवाओं के अनिश्चितता भरे व्यवहार पर गंभीर सवाल कड़े कर दिए हैं. अक्सर घर के बुजुर्गों को परिवार की ढाल माना जाता है लेकिन पाली में एक 85 साल के बुजुर्ग दादा को उनके ही पोते ने मौत के घाट उतार दिया. हत्या की वजह जानकर हर कोई सन्न रह गया है. पोते को इस बात का गुस्सा था कि उसके दादा उसकी बहन के घर से भागकर शादी करने के फैसले की वजह से उसे और उसकी मां को हर रोज ताने मारते थे. इस अपमान का बदला लेने के लिए कलयुगी पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. आइए जानते हैं इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी.

कैसे शुरू हुई खौफनाक साजिश और क्या थी वजह?

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी 17 वर्षीय पोता 12वीं कक्षा का छात्र है और वह अपने दादा से बेहद नफरत करता था. पोते ने पुलिस को बताया कि करीब 4 साल पहले जब उसके पिता की बीमारी से मौत हुई थी, तब भी दादा ने परिवार का कोई साथ नहीं दिया था और न ही कोई दुख जताया था. इसके अलावा, दो साल पहले जब उसकी बहन अपने मंगेतर के साथ भागकर शादी कर ली थी, तब से दादा रोजाना पोते और उसकी मां को ताने मारते थे. पोते का यह भी आरोप था कि दादा ने खुद ही उसकी बहन की सगाई तय की थी, लेकिन बिना किसी से पूछे उसे तोड़ भी दिया था. लगातार मिलने वाले अपमान से तंग आकर पोते ने अपने दादा को रास्ते से हटाने की ठान ली थी. इस खूनी खेल में उसका एक 20 साल का दोस्त और उनके खेत पर काम करने वाला 50 साल का किसान भी शामिल हो गया, क्योंकि वे दोनों भी बुजुर्ग से खासे नाराज थे.

छाती पर बैठकर घोंटा दम, फिर पेचकस और चाकू से किए 8 गहरे वार

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अगस्त की रात करीब 1 बजे पोता और उसका दोस्त चुपके से घर में घुसे और सोते हुए बुजुर्ग पर हमला बोल दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, बुजुर्ग के शरीर पर पेचकस और चाकू से किए गए 8 गहरे घाव मिले, जो उनकी छाती, गर्दन और कंधे पर थे। पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान बुजुर्ग ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपियों ने मिलकर उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया. एक आरोपी उनकी छाती पर बैठ गया और गला घोंट दिया, जबकि दूसरे ने तौलिए से उनका मुंह और सिर ढककर दोनों हाथ जकड़ दिए. जब बुजुर्ग की सांसें थम गईं, तो दोनों ने मिलकर उनके शव को एक बोरे में बंद कर दिया. इसके बाद उन्होंने खेत पर काम करने वाले 50 साल के किसान की मदद ली और शव को स्कूटर पर रखकर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक नदी में फेंक आए. इसके बाद तीनों चुपचाप अपने घर लौट आए और सो गए.

2 दिन बाद मिला शव, पुलिस ने कसा शिकंजा

घटना के दो दिन बाद यानी 12 अगस्त को बुजुर्ग का शव नदी के किनारे से बरामद हुआ. मृतक के दो बेटे मुंबई में रहते हैं, जो सूचना मिलने पर 13 अगस्त को गांव पहुंचे और हत्या की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की, तो नाबालिग पोते पर शक की सुई घूमी. कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने 20 साल के एक युवक और 50 साल के किसान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी 17 वर्षीय पोते को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है.

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