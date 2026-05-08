Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?

Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक पाकिस्तानी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पकड़ा है. बीएसएफ ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ने के बाद पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी युवक सरूपे का तला इलाके में अशोका चौकी के पास से भारतीय सीमा में घुस गया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने आरोपी को धनाऊ थाना पुलिस को सौंप दिया.

धनाऊ थाना प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि बीएसएफ ने पाकिस्तान निवासी आवेश खां को सोमवार को पकड़ा था. इसके बाद पांच मई को आरोपी को पुलिस को सौंपा था. चौहटन पुलिस उपाधीक्षक जेठाराम ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी.

पकड़े गए शख्स की हुई पहचान

पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार, बीएसएफ को जैसे ही पाकिस्तानी नागरिक के भारतीय सीमा में घुसने की भनक मिली तो बीएसएफ ने कार्रवाई कर तुरंत उसे पकड़ लिया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान आवेश पुत्र हजूर खान के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि संयुक्त पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आरोपी गलती से सीमा पार आया या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था. सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं.

एक महीने पहले बरामद हुई थी क्रिस्टल ड्रग की खेप

बता दें कि करीब एक महीने पहले इसी सीमा क्षेत्र में सीमा पार से आई क्रिस्टल ड्रग की बड़ी खेप बरामद हुई थी. उसके बाद से बीएसएफ और पुलिस ने बॉर्डर इलाके में निगरानी और सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी. ऐसे में अब एक पाकिस्तानी नागरिक का सीमा के अंदर तक पहुंच जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है.