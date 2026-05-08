Home > राजस्थान > Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?

Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?

Barmer News: चौहटन पुलिस उपाधीक्षक जेठाराम ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी.

By: Hasnain Alam | Published: May 8, 2026 1:18:22 PM IST

बाड़मेर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार
बाड़मेर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार


Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक पाकिस्तानी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पकड़ा है. बीएसएफ ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ने के बाद पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी युवक सरूपे का तला इलाके में अशोका चौकी के पास से भारतीय सीमा में घुस गया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने आरोपी को धनाऊ थाना पुलिस को सौंप दिया.

धनाऊ थाना प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि बीएसएफ ने पाकिस्तान निवासी आवेश खां को सोमवार को पकड़ा था. इसके बाद पांच मई को आरोपी को पुलिस को सौंपा था. चौहटन पुलिस उपाधीक्षक जेठाराम ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी.

You Might Be Interested In

पकड़े गए शख्स की हुई पहचान

पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार, बीएसएफ को जैसे ही पाकिस्तानी नागरिक के भारतीय सीमा में घुसने की भनक मिली तो बीएसएफ ने कार्रवाई कर तुरंत उसे पकड़ लिया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान आवेश पुत्र हजूर खान के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि संयुक्त पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आरोपी गलती से सीमा पार आया या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था. सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं.

एक महीने पहले बरामद हुई थी क्रिस्टल ड्रग की खेप

बता दें कि करीब एक महीने पहले इसी सीमा क्षेत्र में सीमा पार से आई क्रिस्टल ड्रग की बड़ी खेप बरामद हुई थी. उसके बाद से बीएसएफ और पुलिस ने बॉर्डर इलाके में निगरानी और सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी. ऐसे में अब एक पाकिस्तानी नागरिक का सीमा के अंदर तक पहुंच जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

Tags: barmer newsrajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

गर्मी में लौकी खाने के हैं गजब के फायदे

May 7, 2026

सिर्फ नारियल पानी ही नहीं, उसकी मलाई भी है सेहत...

May 7, 2026

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026

6 ‘फैट कटर’ ड्रिंक्स: 21 दिन में पिघलेगी चर्बी!

May 7, 2026

गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं?

May 7, 2026
Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?
Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?
Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?
Rajasthan: बाड़मेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पुलिस का सौंपा, अब आगे क्या होगा?