Operation Mule Hunter: 21 साइबर ठग गिरफ्तार, 28 केस दर्ज—फर्जी वेबसाइट और ऐप से कर रहे थे ठगी

Operation Mule Hunter: जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान “ऑपरेशन म्यूल हंटर” के तहत नागौर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए ठगों के संगठित नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा (IPS) के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में करीब 17 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें अलग-अलग थानों में 28 प्रकरण दर्ज कर 21 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है.

59 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 44 एटीएम कार्ड समेत कई चीजें जब्त

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने जिलेभर में दबिश देते हुए आरोपियों के कब्जे से 59 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 44 एटीएम कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 2 वाईफाई डोंगल और 1 चेकबुक जब्त की है. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी वेबसाइट, टेलीग्राम-व्हाट्सएप ग्रुप, गेमिंग ऐप और टास्क-बेस्ड स्कीम्स के जरिए लोगों को झांसे में लेकर निवेश, बोनस, रेफरल इनकम और क्विक मनी के नाम पर ठगी करते थे.

साइबर ठग बिचौलियों के माध्यम से कर रहे थे ठगी

यह पूरा नेटवर्क आमजन के बैंक खातों और सिम कार्ड का दुरुपयोग कर संचालित किया जा रहा था. साइबर ठग बिचौलियों के माध्यम से लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेते या दस्तावेज हासिल कर खातों का पूरा एक्सेस अपने पास रख लेते थे, जिससे ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी.

इस अभियान में कोतवाली, सदर, मेड़ता सिटी, खींवसर, खाटू बड़ी, डेगाना, गोटन, मूंडवा सहित कई थाना क्षेत्रों और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस अधिकारियों और टीमों की इस प्रभावी कार्रवाई को सराहनीय माना जा रहा है.

साइबर अपराधियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान

नागौर पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. आमजन को जागरूक रहना बेहद जरूरी है. किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड या निजी दस्तावेज किसी को भी न दें. थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को अपने बैंक खाते के दुरुपयोग की आशंका हो या साइबर ठगी का शिकार हुआ हो, तो तुरंत नजदीकी थाने, साइबर हेल्पलाइन 1930 या पुलिस के मोबाइल नंबर 8764521201 पर सूचना दें.

पुलिस ने अपील की है कि पैसे डबल करने, ऑनलाइन टास्क या आसान कमाई जैसी किसी भी लुभावनी स्कीम से सावधान रहें. अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, क्योंकि सतर्कता ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.