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NEET छात्रों की हॉस्टल में बेरहमी से पिटाई, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल; दर्ज हुई FIR

Neet Student Beaten Up: सीकर के पार्थ बॉयज हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रहे दो छात्रों से हॉस्टल संचालक, बाउंसरों और अन्य लोगों द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.

By: Preeti Rajput | Published: June 29, 2026 7:31:30 AM IST

NEET छात्रों की हॉस्टल में बेरहमी से पिटाई
NEET छात्रों की हॉस्टल में बेरहमी से पिटाई


Neet Student Beaten Up: राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर सीकर में नीट के तैयारी कर रहे कुछ छात्रोंके साथ एक प्राइवेट हॉस्टल में मारपीट का मामला सामने आया है. सीकर के  उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित पार्थ बॉयज हॉस्टल में रह रहे 17 साल के तरुण बैरवा और मुनेश गुर्जर के साथ हॉस्टल संचालक, बाउंसरों और अन्य लोगों बेरहमी से मारपीट के आरोप लगाए हैं. छात्रों ने बताया कि उनपर लाठी-डंडों और पीवीसी पाइप से हमला किया गया. साथ ही गालियां देने और परिवार से संपर्क नहीं करने देने के भी आरोप लगाए हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने के बाद परिवार वाले सीकर पहुंचे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. 

पुलिस ने दर्ज की FIR 

पीड़ित छात्र तरुण बैरवा के पिता संजय कुमार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है. उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि पिछले करीब 2 साल से उनका बेटा सीकर में एक नीजी कोचिंग सेंटर में नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है. वह पार्थ बॉयज हॉस्टर में रहता है. 26 जून की रात करीब 10 से 12 बजे के बीच दिनेश जाट, सूर्यवीर, दीपक यादव सहित अन्य लोगों ने किसी विवाद के बाद 3 छात्रों के साथ मारपीट की गई. 

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जातिसूचक शब्दों का किया इस्तेमाल

छात्र तरुण बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्टल संचालक हेतराम के मौसी के बेटे के साथ उसकी और उसके दोस्त मुनेश का एक छोटा सा झगड़ा हुआ था. इसी के बाद संचालक ने दो बाउंसरों को बुलाकर हमारे साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान एक बाउंसर ने उनसे जाती पूछी. फिर आरोपियों ने  जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ मारपीट की. शिकायत के मुताबिक, एससी-एसटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है. पीड़ित छात्रों ने बताया कि उनसे उनके फोन भी छीन लिए गए थे. परिवार वालों से बात करने और जानकारी देने से मना कर दिया था. उन्हें धमकी दी थी कि अगर किसी को कुछ बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. 

वीडियो वायरल होने के बाद पहुंचे परिजन

छात्रों ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद उन्हें दवा तक नहीं दिलाई गई. अगले दिन कोचिंग भेजा गया और फिर से हॉस्टल बुला लिया. बाद में छात्रों ने एक रूममेट से मदद लेकर परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी. तरुण के पिता ने बताया कि बेटे के साथ संपर्क नहीं होने के कारण उन्हें संदेह हुआ. तो उन्होंने हॉस्टल संचालक से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. बाद में वायरल वीडियो मिलने के बाद वह सीकर पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई. 

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पुलिस की कार्रवाई शुरू 

उद्योग नगर थाना पुलिस ने छात्रों कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है. थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सबूतों और पीड़ितों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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Tags: home-hero-pos-7Parth Boys Hostel SikarSikar Hostel AssaultSikar NEET Student Beaten
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