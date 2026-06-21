NEET-Re Exam 2026: ‘बुर्का’ पहनकर NEET परीक्षा देने पहुंची छात्रा, सुरक्षाकर्मियों ने नहीं जाने दिया भीतर और फिर…

NEET-Re Exam 2026: नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद आज एक बार से पूरे देश में नीट री एग्जाम दिया जा रहा है. जिसके तहत सुरक्षा व्यवस्था काफी अधिक कड़ी की गई है. इस बीच राजस्थान के अजमेर से एक अहम खबर सामने आई है. यहां सावित्री इलाके में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंटर पर राजस्थान के ही ब्यावर जिले की रहने वाली कुलसुम नाम की कैंडिडेट को दरवाजे पर ही रोक दिया. वह सेंटर पर एग्जाम देने के लिए बुर्का पहनकर पहुंची थी. लेकिनन सुरक्षाकर्मियों ने बुर्का पहनने के कारण कुलसुम को एंट्री देने से इनकार कर दिया.

एग्जाम से पहले खूब हुआ हंगामा

इस दौरान केंद्र व्यवस्थापक और सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ कुलसुम और उसके पिता मोहम्मद आरीफ के बीच काफी समय तक बहस हुई. लेकिन गेट पर लगे सुरक्षाकर्मी उसे बुर्के में एंट्री नहीं देने के लिए राज़ी नहीं थे. इसके बाद कुलसुम ने (NTA)नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइन खोलकर सुरक्षाकर्मियों को दिखाई. साथ ही कई और लोगों ने भी इस मामले में दखल दिया. गहन चर्चा के बाद उसे एग्जाम देने के लिए भीतर जाने दिया.

छात्र ने लगाए आरोप

कुलसुम ने आरोप लगाया कि केंद्र पर पहुंचने के बाद बुर्के के कारण उसे रोक दिया गया. जिसके कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. छात्र ने कहा कि ये उसकी धार्मिक पहचान का हिस्सा है. इसे बाहर छोड़कर वह भीतर एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकती. उसने आगे कहा कि वह सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन धार्मिक पहचान से समझौता नहीं कर सकती. उसने कहा कि अगर जाने नहीं दिया जाता तो परीक्षा छूट जाती, लेकिन वह अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हट सकती.

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पेपर लीक के बाद आज नीट का एग्जाम

पेपर लीक विवादों के बाद आज देशभर के 564 शहरों में NEET-UG की दोबारा परीक्षा (Re-Exam) आयोजित की जा रही है. 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए NTA ने कड़े कदम उठाए हैं.

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