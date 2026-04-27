Nagaur Police action: नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रास्ते चलते युवक की तलाशी में  512 ग्राम स्मैक बरामद

Nagaur Police action: नागौर जिले की मेड़ता सिटी पुलिस को ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. रास्ते में संदिग्ध हालत में जा रहे युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

ऑपरेशन संकल्प के तहत बड़ी कार्रवाई

नागौर जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा (आईपीएस) के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मेड़तासिटी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और वृताधिकारी रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन में यह कार्रवाई सरहद डांगावास क्षेत्र में की गई.

संदिग्ध युवक की तलाशी में मिली स्मैक

डीएसटी प्रभारी विजयसिंह रावत को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तालाब के पास बैग लेकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर युवक घबरा गया, जिससे संदेह गहराया और बैग की तलाशी ली गई. तलाशी में 512 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई.

आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी राजेश मीणा पुत्र रामेश्वर मीणा, निवासी बलदेवपुरा (जिला बारां) को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ मेड़तासिटी थाने में प्रकरण संख्या 76/26 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच थानाधिकारी मेड़तारोड दयाशंकर शर्मा कर रहे हैं. इस मामले में दो अन्य आरोपी-सम्पत (निवासी रेण की ढाणीया) और राधेश्याम (निवासी अकलेरा, झालावाड़)-फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

पुलिस टीम और साइबर सेल की अहम भूमिका

इस कार्रवाई में मेड़तासिटी थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम और साइबर सेल नागौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही. थानाप्रभारी रघुराज सिंह, डीएसटी प्रभारी विजयसिंह रावत सहित कई पुलिसकर्मियों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया. एसपी रोशन मीणा ने कहा कि नागौर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आमजन से अपील की कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर 8764521201 भी जारी किया है.

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