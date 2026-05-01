शादी का जश्न बना स्टंट शो, वायरल वीडियो पर खींवसर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन; स्कॉर्पियो-एन गाड़ी भी जब्त

Nagaur Stunt Video Viral: जिले में शादी समारोह के दौरान कार और बाइक के स्टंट के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन अब अपने वाहन के जरिए स्टंट करना भारी पड़ सकता है. जी हाँ, नागौर के खींवसर में शादी की खुशियों के बीच जब डीजे के पीछे-पीछे चल रही एक स्कॉर्पियो द्वारा सड़क पर खतरनाक स्टंट के साथ लहराती हुई गाड़ी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने बिना देर किए एक्शन लिया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

स्टंट में इस्तेमाल स्कॉर्पियो-एन गाड़ी जब्त

एसपी रोशन मीणा के निर्देशन में खींवसर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टंट करने वाले युवक मनीष को दबोच लिया और स्टंट में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो-एन गाड़ी को भी जब्त कर लिया. घटना 30 अप्रैल 2026 की है, जब एक शादी समारोह के दौरान डीजे के पीछे-पीछे चल रही गाड़ी को चालक द्वारा लहराते हुए स्टंट किया जा रहा था. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे वाहन नंबर के आधार पर राजकॉप से जानकारी जुटाई गई, जिससे वाहन खींवसर थाना क्षेत्र का होना सामने आया.

इसके बाद पुलिस टीम ने पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मनीष पुत्र जेठाराम (26), निवासी विश्नोईयों की ढाणी पाचलासिद्वा को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया, वहीं वाहन को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया गया.

युवाओं को जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाना चाहिए – एसपी रोशन मीणा

एसपी रोशन मीणा ने कहा कि सड़कें स्टंट दिखाने के लिए नहीं हैं, यह आपकी और दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है. तेज रफ्तार और लापरवाही से एक छोटी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है, इसलिए युवाओं को जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाना चाहिए. इस कार्रवाई में थानाधिकारी अदिति उपाध्याय के नेतृत्व में उपनिरीक्षक कन्हैयालाल, हेड कांस्टेबल हेमाराम, कांस्टेबल राजेन्द्र, प्रेमराज, श्रवणराम और उम्मेद सिंह ने अहम भूमिका निभाई.

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