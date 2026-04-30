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Rajasthan Drug Bust: नागौर ANTF की बड़ी कार्रवाई, 134 किलो डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan Drug Bust: एएनटीएफ के उप-महानिरीक्षक पुलिस अभिजीत सिंह ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 9:00:56 PM IST

नागौर ANTF की बड़ी कार्रवाई
नागौर ANTF की बड़ी कार्रवाई


Nagaur ANTF Action: राजस्थान में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एएनटीएफ ने जोधपुर जिले में बड़ी सफलता हासिल की है. इस ऑपरेशन में खास बात यह रही कि ANTF नागौर टीम ने पूरी कार्रवाई में अग्रणी भूमिका निभाई. टीम ने 134.895 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद करते हुए एक कार जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

एएनटीएफ को मिली सूचना के बाद हुई कार्रवाई

एएनटीएफ के उप-महानिरीक्षक पुलिस अभिजीत सिंह ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में नागौर टीम को सूचना मिली कि एक कार (24 BH 7601 D) में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है. सूचना के आधार पर जोधपुर-जयपुर नेशनल हाईवे-25 पर बिलाड़ा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई. 

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इसी दौरान संदिग्ध कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी. टीम ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने कार को डिवाइडर से कूदाकर गलत दिशा में भगाने की कोशिश की. इस दौरान कार के आगे के टायर क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन आरोपी भागता रहा. नागौर टीम ने लगातार पीछा करते हुए पिचियाक के पास कार को रुकवाया और स्थानीय पुलिस की मदद से तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हुआ.

आरोपी मनीष विश्नोई ने कबूले कई राज़

तलाशी में कार से अलग-अलग नंबर प्लेट मिलीं. आरोपी मनीष विश्नोई ने पूछताछ में बताया कि वह पुलिस से बचने के लिए रास्ते में गाड़ी के नंबर बदलता था. साथ ही उसने यह भी कबूला कि तस्करी के लिए चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करता है. जब्त की गई किआ सोनेट कार भी चोरी की निकली, जबकि एक अन्य टाटा हैरियर कार उसके पास होने की जानकारी मिली है. गिरफ्तार आरोपी में मनीष विश्नोई (22), निवासी विश्नोइयों का बास, खुडाला, थाना झंवर, जोधपुर शामिल है.

इस पूरी कार्रवाई में एएनटीएफ चौकी नागौर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और बिलाड़ा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने काम किया, लेकिन ऑपरेशन की अगुवाई नागौर टीम ने की, जिससे यह सफलता संभव हो सकी. 

ANTF की आमजन से अपील

ANTF के नागौर प्रभारी निरीक्षक इमरान खान ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. नागौर टीम को मिली सटीक सूचना और सतर्कता के कारण इतनी बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है. आमजन से भी अपील है कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

एएनटीएफ ने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थ या अन्य अपराध से जुड़ी कोई भी सूचना नियंत्रण कक्ष नंबर 0141-2502877 या व्हाट्सएप नंबर 9001999070 पर दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

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Tags: Doda Post SeizureDrug Trafficking IndiaJodhpur Crime NewsNagaur ANTF ActionRajasthan Drug Bust
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