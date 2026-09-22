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Mundwa Election Result 2026: पार्षद 10 वोट मिला शून्य…नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के साथ हो गया खेला, कांग्रेस-आरएलपी ने मारी बाजी

Mundwa Election Result 2026: नागौर जिले की मुंडवा नगरपालिका के चेयरमैन पद के चुनाव में कांग्रेस और आरलेपी ने मिलकर खेला कर दिया है. बीजेपी के 10 पार्षद होने के बावजूद चेयरमैन पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार गीता देवी को एक भी वोट नहीं मिला.

By: Sohail Rahman | Published: September 22, 2026 2:49:11 PM IST

मुंडवा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिले शून्य वोट
मुंडवा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिले शून्य वोट


Mundwa Election Result 2026: राजस्थान (Rajasthan) शहरी निकाय चुनाव 2026 के बाद नागौर जिले की मुंडवा नगरपालिका के चेयरमैन पद का चुनाव राज्य की राजनीति में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है. 25 वार्डों वाली मुंडवा नगरपालिका में बीजेपी ने 10 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को 3, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को 7 सीटें मिलीं और 5 निर्दलीय पार्षद चुने गए. हालांकि, चेयरमैन पद के चुनाव के नतीजों में बिल्कुल अलग ही खेल देखने को मिला.

बीजेपी ने चेयरमैन पद के लिए गीता देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था. बीजेपी के 10 पार्षद होने के बावजूद गीता देवी को एक भी वोट नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि बीजेपी के 10 पार्षदों में से किसी ने भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया. जिसके बाद मुंडवा निकाय के नतीजे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

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कांग्रेस और आरएलपी ने अलका देवी कंदोई को दिया समर्थन

इस बीच, कांग्रेस और आरएलपी ने चेयरमैन पद के लिए अलका देवी कंदोई को अपना समर्थन दिया. दोनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 10 पार्षदों की सीटें थीं. चुनाव में अलका देवी कंदोई को 13 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार घनश्याम सादावत (विक्की) को 12 वोट मिले. इस तरह से अलका कंदोई ने सिर्फ एक वोट के अंतर से चेयरमैन पद पर जीत हासिल की.

यह भी पढ़ें – Rajasthan Civic Poll Results: 301 निकायों में बीजेपी का दबदबा, 197 में मेयर-चेयरपर्सन पद पर जीत; क्या है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का हाल?

गीता देवी को नहीं मिला एक भी वोट

मुंडवा चुनाव से जुड़ा सबसे अहम राजनीतिक सवाल यह था कि जब बीजेपी के पास 10 सीटें थीं तो उसके चेयरमैन पद के उम्मीदवार को एक भी वोट क्यों नहीं मिला? नतीजों के मुताबिक, बीजेपी के 10 पार्षदों में से किसी का भी वोट गीता देवी को नहीं मिला. जीत की संभावना और संख्या बल होने के बावजूद पार्टी चेयरमैन पद हार गई. तो वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस के 3 पार्षद और आरएलपी के 7 पार्षद थे. इस हिसाब से कुल संख्या 10 हुई. लेकिन बीजेपी और आरएलपी की तरफ से अलका कंदोई को कुल 13 वोट मिले थे. इसके स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और आरएलपी के समर्थन के अलावा उनके पक्ष में 3 अतिरिक्त वोट भी पड़े थे.

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Tags: rajasthan news
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