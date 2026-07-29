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Makrana School Assault Case: स्कूल में इंसानियत हुई शर्मसार, 3.5 साल की बच्ची से किया गंदा काम, लोगों ने उठाया ये कदम

Makrana School Assault Case: राजस्थान के मकराना में एक निजी स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की, जबकि लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी और स्कूल पर कार्रवाई की मांग की.

By: Munna Verma | Published: July 29, 2026 11:21:54 PM IST

Makrana School Assault Case: मकराना स्कूल में कथित यौन उत्पीड़न के बाद मचा बवाल
Makrana School Assault Case: मकराना स्कूल में कथित यौन उत्पीड़न के बाद मचा बवाल


Makrana School Assault Case: राजस्थान के नागौर जिले के मकराना शहर से एक बेहद संवेदनशील और चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और देर रात तक स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

पुलिस के अनुसार, सोमवार को स्कूल से घर लौटने के बाद बच्ची ने अपनी मां को बताया कि स्कूल के एक व्यक्ति ने उसे बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की. बच्ची ने दर्द होने की भी शिकायत की। यह सुनकर परिजन तुरंत उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के दौरान यौन उत्पीड़न की आशंका जताई. 

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इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और मामले में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी. बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस जांच में जुटी, अधिकारियों ने दिया निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) विक्की नागपाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस स्कूल परिसर, कर्मचारियों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

गिरफ्तारी में देरी पर भड़का लोगों का गुस्सा

मंगलवार रात घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर एकत्र हो गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और स्कूल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग की. जब देर रात तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोगों ने सड़क जाम कर विरोध दर्ज कराया.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए DSP विक्की नागपाल और SHO पंकज कुमार सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया.

जनप्रतिनिधियों ने भी पीड़ित परिवार का किया समर्थन

प्रदर्शन में पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर, भाजपा नेता प्रकाश भाकर सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं विधायक ज़ाकिर हुसैन गसावत ने भी पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जांच पूरी होने तक स्कूल की गतिविधियां बंद की जाएं, आवश्यक होने पर परिसर को सील किया जाए तथा जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकार आयोग के प्रतिनिधियों वाली संयुक्त जांच समिति गठित की जाए. साथ ही स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था, CCTV, कर्मचारियों के सत्यापन और बच्चों की सुरक्षा संबंधी नियमों का व्यापक ऑडिट कराने की भी मांग उठाई गई.

बच्चों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अभिभावकों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Rajasthan PoliceSchool Assault Case
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