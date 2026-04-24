मकराना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जुआ गिरोह पकड़ा, 48 घंटे में नाबालिग बरामद

Makrana Police: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले की मकराना थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में व्यापक और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर शिकंजा कसा है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर (आईपीएस) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचन्द खारिया और वृताधिकारी विकी नागपाल के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा की गई.

जुआ-सट्टा के खिलाफ कार्रवाई

पहली कार्रवाई जुआ-सट्टा के खिलाफ की गई. सहायक उप निरीक्षक मघाराम पुलिस जाब्ते के साथ मुखबिर की सूचना पर पणिहारी तालाब के पास पहुंचे, जहां कुछ लोग ताश के पत्तों पर नगद दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे. पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ₹23,650 की जुआ राशि बरामद की. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ एवं 112(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों में धर्मेन्द्र पुत्र टीकमचन्द (24 वर्ष) निवासी छापर कॉलोनी बोरावड़, आमीर खान पुत्र मुश्ताक खान (21 वर्ष) निवासी जाटावास बोरावड़, जितेन्द्र पुत्र कंवरीलाल (26 वर्ष) निवासी शास्त्री कॉलोनी बोरावड़, सुरेश पुत्र आसुराम (32 वर्ष) निवासी शिवनगर बोरावड़, सद्दीक पुत्र मुश्ताक अहमद (27 वर्ष) निवासी शिवजी का मंदिर जाटावास बोरावड़ और कैलाश पुत्र रतनाराम (30 वर्ष) निवासी रतन गली नया बाजार बोरावड़ शामिल हैं.

दूसरी घटना नाबालिग बालिका के अपहरण

दूसरी घटना नाबालिग बालिका के अपहरण से जुड़ी है. बालिका के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से पलायन कर गई है. इस पर प्रकरण संख्या 116/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटे में बालिका को बाजवास क्षेत्र से दस्तयाब कर लिया. बाद में उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर विधिवत पुनर्वास कराया गया. तीसरी घटना आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित है. 7 अप्रैल 2026 को परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी भतीजी को उसके पति और ससुराल पक्ष द्वारा लगातार तंग और प्रताड़ित किया जाता था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली. इस मामले में पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, एफएसएल और एमओबी टीम से साक्ष्य जुटाए तथा तकनीकी और विशेषज्ञों की मदद से जांच की. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मृतका के पति डॉ. मोहम्मद इदरीस नूरी पुत्र मोहम्मद इस्माईल (38 वर्ष) निवासी संगमरमर होटल के पीछे, मकराना को गिरफ्तार किया गया.

इन सभी कार्रवाइयों में उप निरीक्षक रामनारायण,सहायक उप निरीक्षक मघाराम,प्रेमाराम, प्रभारी साइबर सेल प्रेमप्रकाश, हेड कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ओमप्रकाश , विजय कुमार, हनुमान, केसाराम, कमलेश कुमार, सुखदेव तथा महिला कांस्टेबल निशा कंवर की अहम भूमिका रही. थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने कहा कि मकराना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने बताया कि जुआ-सट्टा, महिला उत्पीड़न और अपहरण जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

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