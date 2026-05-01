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Didwana Kuchaman News: पुलिस का बड़ा एक्शन, 332 जगहों पर दबिश; 104 अपराधियों को किया गिरफ्तार

Rajasthan Police Raid: अभियान का मुख्य उद्देश्य फरार अपराधियों को पकड़ना और लोकल व स्पेशल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करना रहा. अभियान के दौरान कुल 104 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 1, 2026 4:31:05 PM IST

पुलिस का बड़ा एक्शन
पुलिस का बड़ा एक्शन


Didwana Kuchaman Police Action: जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान जिलेभर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए व्यापक कार्रवाई की गई, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मच गया. एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में पूरे जिले में 60 टीमों का गठन किया गया, जिनमें 216 पुलिसकर्मी शामिल रहे. इन टीमों ने 332 स्थानों पर दबिश देकर वांछित अपराधियों की तलाश की और कई अहम गिरफ्तारियां कीं. 

104 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार

अभियान का मुख्य उद्देश्य फरार अपराधियों को पकड़ना और लोकल व स्पेशल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करना रहा. अभियान के दौरान कुल 104 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 3 जघन्य मामलों में वांछित आरोपी, 13 स्थाई वारंटी, 12 गिरफ्तारी वारंटी, 2 इनामी अपराधी और 7 सामान्य प्रकरणों में वांछित आरोपी शामिल हैं. इसके अलावा 64 बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों को भी बीएनएसएस की धाराओं में गिरफ्तार किया गया.

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कानूनी कार्रवाई के तहत आबकारी अधिनियम में 10, आरएनसी एक्ट में 3, आरपीजीओ एक्ट में 1 और धूम्रपान अधिनियम में 1 प्रकरण दर्ज किए गए. पुलिस की यह कार्रवाई जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाकर अपराधियों पर दबाव बनाया गया.

अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति – एसपी ऋचा तोमर

एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि आमजन में सुरक्षा का विश्वास बना रहे और अपराधियों में कानून का भय कायम हो.

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Tags: 104 criminals arrestedarea domination driveDidwana Kuchaman police actionRajasthan police raidSP Richa Tomar
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