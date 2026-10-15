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हम पाक के साथ… मदन राठौड़ के बयान से राजस्थान की सियासत में हलचल; अमेरिका-पाकिस्तान युद्ध पर कही ये बात

Madan Rathore Pakistan Statement: राजस्थान की राजनीति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है. अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध की स्थिति को लेकर की गई उनकी टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Shristi S | Published: October 15, 2026 11:37:13 PM IST

मदन राठौड़ के बयान से राजस्थान की सियासत में हलचल; अमेरिका-पाकिस्तान युद्ध पर कही ये बात
मदन राठौड़ के बयान से राजस्थान की सियासत में हलचल; अमेरिका-पाकिस्तान युद्ध पर कही ये बात


Madan Rathore on US Pakistan War: राजस्थान की राजनीति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है. अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध की स्थिति को लेकर की गई उनकी टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बयान में उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कही और इसके पीछे पड़ोसी देश होने का तर्क दिया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

मदन राठौर ने US-पाकिस्तान युद्ध पर क्या कहा?

राजस्थान BJP चीफ और राज्यसभा MP मदन राठौर एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने US और पाकिस्तान के बीच युद्ध की एक काल्पनिक स्थिति का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए क्योंकि वह हमारा पड़ोसी देश है.

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उनके कमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है. बयान को लेकर पॉलिटिकल चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं. हालांकि, इसका बड़ा मतलब कमेंट के पूरे कॉन्टेक्स्ट और घटना की डिटेल्ड जानकारी के आधार पर ही समझा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने रिएक्ट किया

वीडियो वायरल होने के बाद, इंस्टाग्राम पर कई यूज़र्स ने मदन राठौर के बयान पर सवाल उठाए. कुछ ने पड़ोसी धर्म के तर्क पर कमेंट किया, जबकि अन्य ने पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर लागू किए जा रहे अलग-अलग स्टैंडर्ड का मुद्दा उठाया.

एक यूजर ने मज़ाक में कमेंट किया, जबकि दूसरे ने इसे एक अनएक्सपेक्टेड बयान कहा. कुछ रिएक्शन ने तो इसकी तुलना विपक्षी नेताओं की पॉलिटिकल आलोचना से भी की. हालांकि, सोशल मीडिया पर रिएक्शन यूज़र्स की पर्सनल राय होती है.

अशोक गहलोत और डोटासरा पर भी निशाना साधा

इससे पहले मदन राठौर ने राजस्थान की राजनीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी टिप्पणी की थी. चौथी बार सरकार बनाने के नारे को लेकर गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौर ने दावा किया कि डोटासरा को यह नारा पसंद नहीं आया और इसीलिए गहलोत ने इसका इस्तेमाल न करने को कहा. इस टिप्पणी से उन्होंने कांग्रेस के अंदर मतभेदों का संकेत दिया.

Tags: pakistanRajasthanUS
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