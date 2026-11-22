Kota Udaipur Highway Road Accident: राजस्थान के कोटा जिले में कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ. दरअसल, यहां शनिवार देर रात एक भीषण एक्सीडेंट हुआ. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र से खाटू श्यामजी के दर्शन करके लौट रहे एक परिवार को ले जा रही तेज रफ्तार क्रूजर कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भीषण सड़क हादसे में बच्चों समेत परिवार के नौ लोगों की जान चली गई, जबकि ट्रक ड्राइवर समेत आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंचीं, बचाव अभियान का इंतजाम किया और घायलों को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया.

ड्राइवर कोई आई झपकी और…

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हादसे को लेकर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि क्रूजर में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले थे और व् लोह खाटू श्यामजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हादसा क्रूज़र ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ. पीड़ित परिवार के सदस्य प्रदीप ने बताया कि कुल 36 रिश्तेदार तीन गाड़ियों में महाराष्ट्र लौट रहे थे, हर कोई दो गाड़ियों में था, तभी उनके सामने वाली क्रूज़र टकरा गई. क्रूज़र में एक ही परिवार के सोलह सदस्य थे. हादसे में उषा बाई, सुशीला (55), कैलाश (45), सान्वी, सज्जन, अनीता, बाबूलाल (60), जाह्नवी (13), और माधवी की मौत हो गई.

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ऐसे हुआ सड़क हादसा

जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर हारून (43), भी इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया, हारून ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि टेक्निकल खराबी की वजह से उसने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया था और उसे देखने के लिए थोड़ी दूर खड़ा था. हारून के मुताबिक, तेज रफ्तार क्रूज़र ने पहले उसे टक्कर मारी और फिर सीधे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वो लगभग 20 फ़ीट दूर जा गिरे. लगभग 10 मिनट बाद होश में आने पर उन्होंने खुद पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया. उनके सिर और घुटनों में चोटें आईं.