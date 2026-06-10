ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा नहीं, भरी थी ये चीज जिसके कारण नई मांओं की हुई दर्दनाक मौत; कोटा कांड का बड़ा खुलासा

Kota New Medical Hospital Case: राजस्थान के कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच महिलाओं की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में पता चला कि इंजेक्शन की शीशियों में असली दवा के बजाय पानी भरा था; इससे डिलीवरी के दौरान महिलाओं की हालत तेज़ी से बिगड़ी और आखिरकार उनकी मौत हो गई. यह बात कोलकाता की एक लैब में हुई जांच के बाद सामने आई. यह भी पता चला कि पानी भरे ये इंजेक्शन पंजाब की एक कंपनी से खरीदे गए थे.

यह मामला तब सामने आया जब महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. प्रक्रिया के बाद, इन पांच नई माताओं की सेहत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. शक था कि नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से ऐसा हुआ. अब जांच में नकली दवाओं का एक बड़ा रैकेट सामने आया है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

मामला क्या है?

कोटा के सरकारी अस्पतालों (न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और जेके लोन हॉस्पिटल) में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कुल पांच महिलाओं की दुखद मौत हो गई. इसके अलावा, लगभग आधा दर्जन अन्य महिलाएं गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं, जिनमें से कुछ को किडनी फेलियर की समस्या हुई. जांच रिपोर्ट से पता चला कि डिलीवरी के बाद होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव (पोस्टपार्टम हैमरेज) को रोकने के लिए दिए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नकली थे.

दवा के बारे में सच्चाई

इंजेक्शन में असली दवा के बजाय पानी था और ‘ऑक्सीटोसिन’ सॉल्ट की मात्रा शून्य (0) पाई गई, जिससे महिलाओं की सेहत लगातार बिगड़ती गई. इस खुलासे के बाद, राजस्थान सरकार ने उस खास ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगा दी और पूरा स्टॉक वापस मंगवा लिया. बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया.

कोटा मामले के बाद बीकानेर में भी ऐसी ही घटना हुई. स्थानीय पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह महिलाओं की किडनी फेल हो गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं की बिगड़ती सेहत के लक्षण 2 जून को ही दिखने लगे थे, फिर भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे सात दिन बाद जांच समिति बनाई. तब तक, सभी महिलाएं ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थीं कि उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी.

इंजेक्शन के बाद महिलाओं की हालत बिगड़ी

पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घिया ने बताया कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए गए थे. इसके बाद, उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई. शुरुआती जांच से पता चला कि डिलीवरी तक महिलाओं की सेहत ठीक थी, लेकिन बच्चों के जन्म के करीब दो घंटे बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी. उन्हें पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसके बाद किडनी फेल होने के लक्षण दिखे. कुछ ही समय में, सभी महिलाओं को डायलिसिस की जरूरत पड़ी.