₹100-200 रुपये के पीछे हैवान बना गया 16 साल का नाबालिग, दोस्त का शरीर नोंचा, गर्दन उड़ाई; CCTV फुटेज Viral!

‘पैसों की जरूरत है यार, आज दे दे, कल लौटा दूंगा’… वाला ये डायलॉग हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने दोस्त को बोला होगा, क्योंकि दोस्ती में क्या नकद, क्या उधार! जहां घर-परिवार के लोग भी सहायता नहीं कर पाते, वहां दोस्त तैयार रहते हैं और यही चीज दोस्ती को सालोंसाल तक जिंदा रखती है, लेकिन सावधान हो जाएं. राजस्थान में एक ऐसा ही उधार-नकद का मामला खौफनाक कहानी का रूप ले चुका है. जी हां. राजस्थान के कोटा में एक 16 साल के नाबालिग ने अपने 10 साल के मासूम दोस्त की मात्र 100-200 रुपये के विवाद के पीछे निर्मम हत्या कर दी है. इतना ही नहीं, शव को इस अवस्था में जंगल में फेंका गया कि पुलिस और परिवार के लोगों को तक विश्वास नहीं हुआ कि 16 साल का नाबालिग ऐसा काम कर सकता है. इस मामले का खुलासा एक सीसीटीवी फुटेज से हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना राजस्थान के कोटा की है, जहां रेलवे कर्मचारी अमर सिंह मीणा अपने 10 साल के मासूम बेटे मयंक की गुमशुदगी की शिकायत करने पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं कि छटवीं कक्षा में पढ़ने वाला उनका बेटा 25 मई की रात से लापता है.

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

इस मामले में संज्ञान लेते हुए रेलवे कॉलोनी पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की और फिर सामने आई एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सब कुछ साफ-साफ दिख रहा था. पुलिस ने बताया कि मयंक को आखिरी बार उसके 16 साल के अजीज दोस्त को साथ घूमते देखा गया, लेकिन जब दोस्त से पूछताछ की गई तो पहले कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा.

पैसों के लालच में ली जान?

अगले दिन भी तलाश जारी रही. शिकायत दर्ज करने के करीब 30 घंटे बाद रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में एक मासूम का शव पड़ा है. तफ्तीश में पता चला है कि शव 10 साल के मासूम मयंक है दो खून से लथपथ था. शव का सिर धड़ से अलग पड़ा था. शरीर पर नोंचने और सिर पर गहरे घाव थे.

Shocking incident in #Kota, #Rajasthan: 10-year-old Mayank Meena was killed by his 16-year-old friend after a small argument over just ₹100-200.The accused repeatedly smashed his head with a stone, then dumped the body near the railway workshop. The body was found after nearly… pic.twitter.com/sWos3jaSAY — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 27, 2026

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस ने अपनी कड़ी पूछताछ में पाया कि 10 साल का मयंक और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा 16 साल का आरोपी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ज्यादातर साथ ही रहते थे. लेकिन एक दिन दोनों के कुछ पैसों को लेकर विवाद हो गया. सिर्फ इतनी सी बात पर आरोपी पहले मासूम को जंगल में ले गया और वहां पत्थर से कई मासूम को सिर पर कई वार करके निर्मम हत्या कर दी. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर आकर चुपचाप सो गया.

मौत का जिम्मेदार कौन?

मीडिया रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि शव पूरा खून से लथपथ था. जानवरों के नोंचे जाने के कारण शव की हालत काफी खराब थी. फिल्हाल, कोटा पुलिस मामले की सिरे से जांच कर रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या 16 साल के नाबालिग आरोपी ने ही मयंक का सिर धड़ से अलग किया या जानवरों के हमले के कारण ऐसा हुआ है. पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम कराके शव परिजनों को हवाले कर दिया है.

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