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Rajasthan: जेठानी बीजेपी से तो देवरानी कांग्रेस से… किडनैपिंग विवाद के बीच ऐसे हुआ खाटू श्यामजी चेयरमैन चुनाव का फैसला

Rajasthan Municipal Election: राजस्थान के मशहूर तीर्थ शहर खाटू श्यामजी में म्युनिसिपल चुनाव एक फैमिली ड्रामा में बदल गया, जिसमें देवरानी-जेठानी की लड़ाई, किडनैपिंग के आरोप और आखिरी मिनट में कानूनी पेंच ने पॉलिटिकल मुकाबले को और उलझा दिया.

By: Shristi S | Published: September 26, 2026 10:13:33 PM IST

जेठानी बीजेपी से तो देवरानी कांग्रेस से... किडनैपिंग विवाद के बीच ऐसे हुआ खाटू श्यामजी चेयरमैन चुनाव का फैसला
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Khatu Shyamji Municipality Election: राजस्थान के मशहूर तीर्थ शहर खाटू श्यामजी में म्युनिसिपल चुनाव एक फैमिली ड्रामा में बदल गया, जिसमें देवरानी-जेठानी की लड़ाई, किडनैपिंग के आरोप और आखिरी मिनट में कानूनी पेंच ने पॉलिटिकल मुकाबले को और उलझा दिया. म्युनिसिपल चेयरपर्सन के चुनाव में पॉलिटिकल लॉयल्टी और फैमिली रिलेशन दोनों का टेस्ट हुआ.

BJP और कांग्रेस के आठ-आठ काउंसलर 

20 मेंबर वाली खाटू श्याम म्युनिसिपैलिटी में, BJP और कांग्रेस के आठ-आठ काउंसलर थे. दोनों पार्टियों ने चेयरपर्सन के चुनाव से पहले अपने नंबर बढ़ाने और दल-बदल को रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया था. आखिरकार कांग्रेस जीत गई, और उसकी कैंडिडेट विनीता पुनिया ने यह पोस्ट जीत ली. लेकिन रिजल्ट तक का रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं था.

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BJP और कांग्रेस के आठ-आठ काउंसलर के अलावा, हाउस में तीन इंडिपेंडेंट और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का एक काउंसलर था. एक कैंडिडेट को मेजॉरिटी पाने के लिए 11 वोट चाहिए थे. कांग्रेस अकेले RLP काउंसलर का सपोर्ट हासिल करने में कामयाब रही, जिससे उसके वोटों की संख्या नौ हो गई. इस बीच, BJP ने कांग्रेस कैंडिडेट विनीता पुनिया के खिलाफ प्रेम देवी को मैदान में उतारा.

फिर आया गेमचेजिंग  ट्विस्ट

वोटिंग के दिन, 21 सितंबर को, वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस काउंसलर लक्ष्मी देवी नहीं आईं. उनके पति हरलाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह लापता हैं और उन्हें किडनैप कर लिया गया है. BJP और लक्ष्मी देवी के परिवार ने मांग की कि उन्हें ढूंढकर वापस लाया जाए. BJP ने चुनाव टालने की भी मांग की.

और यहीं से फैमिली ड्रामा पॉलिटिकल मुकाबले में आ गया. लक्ष्मी देवी और BJP कैंडिडेट प्रेम देवी देवरानी और जेठानी हैं. BJP को उम्मीद थी कि फैमिली रिश्ते उसके फेवर में काम कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस काउंसलर शायद अपनी भाभी प्रेम देवी को सपोर्ट करने के लिए पार्टी बदल सकती हैं.

कांग्रेस से जुड़ा हुआ है लक्ष्मी देवी का परिवार

लक्ष्मी देवी और उनका परिवार लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह वोटिंग के दिन से पहले अपने मायके चली गई थीं. जब वह 21 सितंबर को वोट डालने नहीं आईं, तो BJP ने चुनाव टालने की मांग की. BJP और कैंडिडेट के परिवार की मांगों पर कार्रवाई करते हुए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चेयरपर्सन का चुनाव 25 सितंबर तक टाल दिया.

राजस्थान हाई कोर्ट गया मामला

इसके बाद मामला राजस्थान हाई कोर्ट चला गया. कांग्रेस कैंडिडेट विनीता पुनिया ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती दी. उनके वकील, बहादुर सिंह ने तर्क दिया कि चुनाव के लिए 100% वोटर टर्नआउट ज़रूरी नहीं था.

उन्होंने बताया कि हालांकि लक्ष्मी देवी के पति ने उनके किडनैपिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सिर्फ शिकायत से यह साबित नहीं होता कि किडनैपिंग हुई थी. उन्होंने तर्क दिया कि आरोप की जांच की ज़रूरत है. इसलिए पिटीशनर ने मांग की कि चुनाव का नतीजा असल में डाले गए वोटों के आधार पर घोषित किया जाए.

हाई कोर्ट ने तर्क को सही पाया 

हाई कोर्ट ने तर्क को सही पाया और निर्देश दिया कि चेयरपर्सन पद पर फैसला डाले गए 19 वोटों के आधार पर लिया जाए और जब शनिवार को खाटू श्यामजी म्युनिसिपैलिटी में आखिरकार वोटों की गिनती हुई, तो कांग्रेस की राजनीतिक जीत के साथ फैमिली ड्रामा खत्म हो गया. कांग्रेस कैंडिडेट विनीता पुनिया को 10 वोट मिले, जबकि BJP की प्रेम देवी को 9 वोट मिले.

19 वोट पड़ने के बाद, विनीता पुनिया को खाटू श्यामजी म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन घोषित किया गया. राजस्थान के सबसे मशहूर तीर्थ शहरों में से एक, खाटू श्यामजी हर साल लाखों भक्तों और टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है. इसलिए इसके म्युनिसिपल बोर्ड पर कंट्रोल का काफी पॉलिटिकल महत्व है.

लेकिन इस चुनाव में, यह सिर्फ BJP बनाम कांग्रेस नहीं था. यह देवरानी बनाम जेठानी, पारिवारिक रिश्ते बनाम पॉलिटिकल लॉयल्टी भी था और आखिर में, एक वोट के अंतर से चेयरपर्सन की पोस्ट का फैसला हुआ.

Tags: rajasthan election
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