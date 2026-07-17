प्यार की कीमत 21 लाख! खाप पंचायत के फैसले ने मचाई हलचल, प्रेम विवाह के बाद कपल पर टूटा कहर

राजस्थान में एक कपल को लव मैरिज करना भारी पड़ गया. खाप पंचायत ने इस शादी को लेकर ऐसा फैसला सुनाया कि सबके होश उड़ गए. पंचायत ने दंपति पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया, तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट स्थित रामगढ़ पचवारा क्षेत्र का है. परिजनों के अनुसार, युवक और युवती पहले से एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम संबंध था. लेकिन युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी अप्रैल 2026 में किसी अन्य युवक से करा दी. फिर शादी के करीब एक महीने बाद, 24 मई 2026 को युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गई. इतना ही नहीं, दोनों ने भागकर शादी भी कर ली और साथ ही रहने का फैसला किया.

पंचायत ने सुनाया अनोखा फैसला

जब युवती के लव मैरिज की बात गांव को पता लगी. तो खाप पंचायत बुलाई गई. युवक के चाचा के मुताबिक, 13 और 14 जुलाई को कोसी बड़ी में खाप पंचायत की बैठक हुई, जिसमें समाज के लोग और कई पंच-पटेल शामिल हुए. बैठक के दौरान पंचायत ने प्रेम विवाह करने पर युवक पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया. परिवार का कहना है कि जब उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, तो पंचायत ने उन्हें समाज से बहिष्कृत करने का भी फैसला सुना दिया.

पंचों पर लगाया गया जुर्माना

इस पूरे मामले को लेकर यह भी सामने आया है कि पंचायत ने तीन पंचों पर भी प्रति व्यक्ति 5 लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया. इस बैठक का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

युवती ने वीडियो जारी कार सुरक्षा की मांग की

प्रेम विवाह करने वाली युवती ने एक वीडियो जारी कर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उसने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उसे अपने मायके और ससुराल, दोनों पक्षों से जान का खतरा महसूस हो रहा है. युवती का यह भी आरोप है कि उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. हालांकि, रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने युवक के परिजनों की शिकायत पर 8 नामजद सहित करीब 125 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

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