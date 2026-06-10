Jodhpur Hospital Fire: जोधपुर के अस्पताल में लगी आग, मची अफरा-तफरी, शिफ्ट किए जा रहे मरीज

Jodhur Hospital Fire Accident: राजस्थान के जोधपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में अचानक आग लग गई. जोधपुर के पावटा स्थित मेडीहब प्राइवेट अस्पताल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया. कहा जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. आग देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. मरीजों को आनन-फानन में अस्पताल से बाहर निकाला गया और उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो

सोशल मीडिया पर आग लगने की वीडियोज भी तेजी से वायरल हो रही हैं. एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मंडोर रोड़ पर जुडियो शोरूम के पास सोना हॉस्पिटल में लगी आग, सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. आग बुझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. मौके पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित है और पुलिस व एंबुलेंस भी मौके पर मौजूद हैं. पावटा मंडोर रोड जोधपुर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है.

मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला गया

बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन, स्टाफ और स्थानीय लोगों की मदद से सभी मरीजों को समय रहते अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया. अस्पताल के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी भी सुरक्षित बाहर आ गए हैं. स्थिति को देखते हुए मरीजों को एंबुलेंस और अन्य साधनों की मदद से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

जनहानि की कोई सूचना नहीं

आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और लगातार राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है. पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है. फिलहाल आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. प्रशासन आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद मामले की जांच करेगा.