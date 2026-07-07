इन्हें पशु कहना भी पशुओं का अपमान... 66 पन्नों के जजमेंट में न्यायाधीश ने लिखा-'क्या यही है तुम मर्दों की पहचान?' दरिंदे को उम्रकैद!

राजस्थान को जोधपुर में एक 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना से पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया. इस मामले में कानून व्यवस्था के तहत त्वरित कार्रवाई की गई जिसके खिलाफ विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 1 लाख का जुर्माना और 15 लाख की फिक्स डिपॉजिट जमा करने के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में सबसे ज्यादा जिस चीज ने लोगों का प्रभावित किया, वो था न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त का ऐतिहासिक फैसला, जिसे सुनाते हुए खुद जज साहब की भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि ऐसे संगीन मामनों को पशुता की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती. अपने 66 पन्नों के फैसले में न्यायाधीश ने कविता की उन लाइनों पर जोर दिया जिसके बोल थे- क्या यही है तुम मर्दों की पहचान, अरे शर्म करो तुम मर्द…

4 महीने की मासूम संग हैवानियत

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 मार्च 2025 को जब बच्ची के माता-पिता मजदूरी करने गए थे तो दोषी ने घर के अंदर बच्ची को अकेला पाया और उसके साथ दरिंदगी की. बच्ची की चीखें सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ गई और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया था. इस मामले में मासूम के पिता ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोप साबित करने के लिए 23 गवाह और 53 डोक्यूमेंट पेश किए गए. जांच-पड़ताल, सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जीवनभर के लिए कारावास की सजा का फरमान सुनाया.

फैसला सुनाते वक्त भावुक हो गए जज

इस मामले में फैसला सुनाते समय न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त भावुक हो गए. उन्होने इस तरह के कृत्यों को घृणित बताया और कहा कि यह मामला इतना शर्मसार करता है कि इसे पशुवत संज्ञा भी नहीं कह सकते. जज साहब ने अपने 66 पन्नों के फैसले में एक कविता भी शामिल की जिसके शब्द हैं-क्या यही है तुम मर्दों की पहचान. अरे शर्म करो तुम मर्द. समझो उस लड़की का दर्द. आओ दिखाओ अपनी मर्दानगी. क्या अब वह इज्जत से बन पाएगी किसी की बेटी बहू या अर्धांगिनी. अरे शर्म करो तुम मर्द. समझो उस लड़की का दर्द. कविता अपने अंदर गहरा दर्द और आक्रोश समेटे हुए हैं और समाज में महिलाओं की स्थिति के खिलाफ आवाज उठाती है.

पशुवत कहना भी होगा गलत…

फैसला सुनाते वक्त डॉ. दुष्यंत दत्त ने कहा कि पशु भी अपने स्वभावित नियमों के खिलाफ जाकर ऐसे काम नहीं करते इसलिए अपराधी को पशुवत कहना भी छोटा है. जिस देश में कन्या को पूजा जाता है वहां ऐसी घटनाएं पीड़ादायक है. पीड़िता के भविष्य को सुरक्षित करने की पूरी कोशिश की जाएगी. आरोपी को 15 लाख की फिक्स डिपॉजिट जमा करने और 1 लाख का जुर्माना भरने का फैसला किया है. एफडी के ब्याज की रकम पीड़िता की मां को मिलेगी.

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