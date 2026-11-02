Home > राजस्थान > Rajasthan: काम कर रहे थे मजदूर, तभी मशीन से फैला करंट और मच गई चीख-पुकार! चंद सेकंड में बुझ गए 8 घरों के चिराग

Rajasthan: काम कर रहे थे मजदूर, तभी मशीन से फैला करंट और मच गई चीख-पुकार! चंद सेकंड में बुझ गए 8 घरों के चिराग

Jhunjhunu Accident: झुंझुनूं जिले में सड़क निर्माण का काम कर रहे मजदूरों के लिए सोमवार का दिन मौत बनकर आया. जिस जगह वे रोजी-रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं अचानक हाईटेंशन बिजली लाइन ने 8 लोगों की जान ले ली.

By: Shristi S | Published: November 2, 2026 6:52:58 PM IST

राजस्थान में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत
राजस्थान में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत


Jhunjhunu High Tension Wire Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सड़क निर्माण का काम कर रहे मजदूरों के लिए सोमवार 2 नवंबर 2026 का दिन मौत बनकर आया. जिस जगह वे रोजी-रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं अचानक हाईटेंशन बिजली लाइन ने 8 लोगों की जान ले ली. हादसा इतना गंभीर था कि कई मजदूर करंट की चपेट में आकर झुलस गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पीएम मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों और घायलों के परिवार के लिए आर्थिक सहायता का एलान किया है. 

मशीन में करंट फैल गया

यह दुखद घटना झुंझुनू ज़िले के उदयपुरवाटी इलाके के चपोली गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक, सड़क बनाने का काम चल रहा था. बजरी मिलाने वाली एक मशीन ऊपर से गुज़र रही हाई-टेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गई. मशीन में करंट फैल गया, जिससे पास में मौजूद मज़दूरों को करंट लग गया. इस हादसे में 8 मज़दूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य झुलस गए. घायलों में तीन महिलाएं शामिल हैं. मरने वालों की पहचान मंडावरा और चपोली गांव के रहने वाले के तौर पर हुई है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

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PM मोदी ने आर्थिक मदद का एलान किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया. प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए एक मैसेज में कहा गया कि उनकी संवेदनाएं मरने वालों के परिवारों के साथ हैं और वह घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. PM मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड (PMNRF) से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने का भी एलान किया.

CM भजन लाल ने जांच के आदेश दिए

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस घटना पर दुख जताया. उन्होंने अधिकारियों को घायलों का सबसे अच्छा इलाज पक्का करने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए.

उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने भी मजदूरों की मौत पर दुख जताया और दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की. उदयपुरवाटी पुलिस स्टेशन ऑफिसर रामपाल ने हादसे की पुष्टि की और कहा कि एक कंस्ट्रक्शन मशीन हाई-वोल्टेज बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. घटना के कारणों की अभी जांच की जा रही है.

Tags: jhunjhunu newsRajasthan
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