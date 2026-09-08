Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत

Jhalawar Crime: राजस्थान (Rajasthan News) के झालावाड़ में एससी-एसटी कोर्ट ने सोमवार को रामबाबू मीणा की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया. यह घटना एक साल पहले बकानी इलाके के राजपुरा गांव में हुई थी. स्पेशल जज सुनीता मीणा ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इस पूरे मामले पर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेश कुमार पाटीदार ने बताया कि 9 अप्रैल, 2025 को शिकायतकर्ता लोकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे उनके पिता रामबाबू बाइक से बाहर गए थे.

एक घंटे के बाद भैरू मेंबर ने उन्हें फोन पर बताया कि उनके पिता सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हैं. घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके पिता के सिर पर गंभीर चोट लगी थी. झालावाड़ अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अवैध संबंध में हुई थी हत्या

पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि मोहनलाल को अपनी पत्नी और रामबाबू के बीच प्रेम संबंध का शक था. बताया जा रहा है कि मोहनलाल की पत्नी रामबाबू से फोन पर बात करती थी. जिसकी वजह से विवाद हो गया था. इसी वजह से मोहनलाल ने 20 दिन पहले ही हत्या की योजना बना ली थी. वह रामबाबू के राजपुरा गांव आने का इंतजार कर रहा था. जब 8 अप्रैल को रामबाबू गांव पहुंचे तो मोहनलाल ने कुल्हाड़ी से उनके सिर, पैरों, हाथों और गर्दन पर वार करके बेरहमी से उनकी हत्या कर दी.

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शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ मामला हुआ था दर्ज

शुरू में रामबाबू की हत्या का मामला किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था और गवाहों के बयानों से तुरंत आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई थी. हालांकि, रामबाबू की मेडिकल रिपोर्ट FSL जांच के दौरान बरामद कुल्हाड़ी और जांच अधिकारी की गवाही से मामले की पुष्टि हुई कि मोहनलाल ने ही हत्या की थी. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

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