Home > राजस्थान > Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत

Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत

Rajasthan Crime: राजस्थान के झालावाड़ में अवैध संबंध के शक में मोहनलाल ने रामबाबू मीणा की बेरहमी से हत्या कर दी थी. एससी-एसटी कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

By: Sohail Rahman | Published: September 8, 2026 10:18:26 AM IST

राजस्थान के झालावाड़ में अवैध संबंध में की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
राजस्थान के झालावाड़ में अवैध संबंध में की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


Jhalawar Crime: राजस्थान (Rajasthan News) के झालावाड़ में एससी-एसटी कोर्ट ने सोमवार को रामबाबू मीणा की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया. यह घटना एक साल पहले बकानी इलाके के राजपुरा गांव में हुई थी. स्पेशल जज सुनीता मीणा ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इस पूरे मामले पर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेश कुमार पाटीदार ने बताया कि 9 अप्रैल, 2025 को शिकायतकर्ता लोकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे उनके पिता रामबाबू बाइक से बाहर गए थे.

एक घंटे के बाद भैरू मेंबर ने उन्हें फोन पर बताया कि उनके पिता सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हैं. घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके पिता के सिर पर गंभीर चोट लगी थी. झालावाड़ अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

You Might Be Interested In

अवैध संबंध में हुई थी हत्या

पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि मोहनलाल को अपनी पत्नी और रामबाबू के बीच प्रेम संबंध का शक था. बताया जा रहा है कि मोहनलाल की पत्नी रामबाबू से फोन पर बात करती थी. जिसकी वजह से विवाद हो गया था. इसी वजह से मोहनलाल ने 20 दिन पहले ही हत्या की योजना बना ली थी. वह रामबाबू के राजपुरा गांव आने का इंतजार कर रहा था. जब 8 अप्रैल को रामबाबू गांव पहुंचे तो मोहनलाल ने कुल्हाड़ी से उनके सिर, पैरों, हाथों और गर्दन पर वार करके बेरहमी से उनकी हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें – Rajasthan News: बाल खींचे, जमीन पर घसीटा, फिर त्रिशूल लेकर की हैवानियत; बचाने की गुहार लगाती रही महिला, वीडियो बनाते रहे लोग!

शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ मामला हुआ था दर्ज

शुरू में रामबाबू की हत्या का मामला किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था और गवाहों के बयानों से तुरंत आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई थी. हालांकि, रामबाबू की मेडिकल रिपोर्ट FSL जांच के दौरान बरामद कुल्हाड़ी और जांच अधिकारी की गवाही से मामले की पुष्टि हुई कि मोहनलाल ने ही हत्या की थी. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें – जंगलों के रास्ते बांध पर ले गया, फिर बिना कपड़ों के छात्राओं के साथ नहाने लगा स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड

Tags: crime newshome-hero-pos-9rajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बला की खूबसूरत है बिग बॉस बांग्ला की 9 कंटेस्टेंट

September 8, 2026

क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?

September 7, 2026

कौन हैं कनिका मान?

September 7, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

September 7, 2026

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026
Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत
Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत
Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत
Jhalawar Crime: कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, पैरों और हाथों पर किए वार, पत्नी का था बॉयफ्रेंड से संबंध, पति ने प्रेमी को दी खौफनाक मौत