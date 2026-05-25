Jaisalmer Cow Case: जैसलमेर से सामने आई बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर, डंपिंग साइट पर गायों के शवों का लगा अंबार

ठेकेदार को नोटिस

नगरपरिषद कमिश्नर लजपाल सिंह सोढ़ा ने इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने मृत पशुओं के हड्डी ठेकेदार गोपाराम (पुत्र दुदाराम), निवासी सुवाला, पोस्ट बालासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. प्रशासन का कहना है कि लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

गौ संरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद एक बार फिर गौ संरक्षण और गौशाला प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कागजों पर गौ-संरक्षण के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद खराब है. लोगों ने मांग की है कि गौशालाओं में चारे, पानी और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर किया जाए ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाला

गो-प्रेमी हुक्मदान ने कहा कि यह दृश्य बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाला है. उन्होंने कहा कि जिस धरती पर गौ माता की पूजा की जाती है, वहां इस तरह की स्थिति समाज के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से अपील की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा.