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Jaisalmer Cow Case: जैसलमेर से सामने आई बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर, डंपिंग साइट पर गायों के शवों का लगा अंबार

Jaisalmer Cow Case: जैसलमेर में डंपिंग साइट पर 500 से ज्यादा गायों के सड़े शव मिलने से हड़कंप मच गया. वीडियो वायरल होने के बाद गो-प्रेमियों में आक्रोश फैल गया. जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है. नगरपरिषद ने शवों का निस्तारण कर दिया है, लेकिन गौ संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 25, 2026 11:04:10 AM IST

जैसलमेर की डंपिंग साइट पर गायों के शवों का ढेर
जैसलमेर की डंपिंग साइट पर गायों के शवों का ढेर


Jaisalmer Cow Case: जैसलमेर में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कचरा डंपिंग साइट पर 500 से ज्यादा गायों के सड़े-गले शव पाए गए. रामगढ़ मार्ग पर स्थित नगरपरिषद के डंपिंग यार्ड में यह दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. यह डंपिंग यार्ड जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित है. बताया जा रहा है कि मृत पशुओं के निस्तारण की जिम्मेदारी जिस अधिकृत ठेकेदार को दी गई थी, उसने लापरवाही बरती, जिसके कारण यह भयावह स्थिति उत्पन्न हुई.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, गो-प्रेमियों में गुस्सा

 
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गो-प्रेमियों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. शनिवार को कुछ गो-प्रेमी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहां सैकड़ों मृत गायों के शव बिखरे हुए देखे, जिससे वे बेहद विचलित हो गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर गौ-संरक्षण की बात की जाती है, वहां इस तरह की स्थिति बेहद शर्मनाक है.
 

जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान

मामले को गंभीरता से लेते हुए जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने घटना की फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है. प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा नगरपरिषद ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए डंपिंग यार्ड से मृत पशुओं को हटाने और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कर दी है.

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ठेकेदार को नोटिस

 
नगरपरिषद कमिश्नर लजपाल सिंह सोढ़ा ने इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने मृत पशुओं के हड्डी ठेकेदार गोपाराम (पुत्र दुदाराम), निवासी सुवाला, पोस्ट बालासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. प्रशासन का कहना है कि लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.
 

गौ संरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल

 
इस घटना के बाद एक बार फिर गौ संरक्षण और गौशाला प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कागजों पर गौ-संरक्षण के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद खराब है. लोगों ने मांग की है कि गौशालाओं में चारे, पानी और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर किया जाए ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
 

बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाला

 
गो-प्रेमी हुक्मदान ने कहा कि यह दृश्य बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाला है. उन्होंने कहा कि जिस धरती पर गौ माता की पूजा की जाती है, वहां इस तरह की स्थिति समाज के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से अपील की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा.

Tags: jaisalmer cow caserajasthan news
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