जैसलमेर में भीषण हादसा, बस में आग लगने से अब तक 20 की मौत, कई जिलों के जलने की आशंका

Bus fire Jaisalmer Jodhpur: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार(14 अक्टूबर) दोपहर एक भीषण बड़ा हादसा हुआ. जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई. पोखरण से भाजपा विधायक ने अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है. यह हादसा जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थईयात गाँव के पास दोपहर लगभग 3:30 बजे हुआ.

बस के पिछले हिस्से से धुआँ उठता देखा गया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस लगभग 3 बजे जैसलमेर से 50 से ज़्यादा यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. जैसे ही यह थईयात गाँव से गुज़री, बस के पिछले हिस्से से धुआँ उठता देखा गया और कुछ ही पलों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई. यात्री चीखने-चिल्लाने लगे और कई लोग खिड़कियों और दरवाज़ों से बचकर निकलने में कामयाब रहे.

ग्रामीणों और राहगीरों ने बचाव कार्य शुरू किया

ग्रामीण और राहगीर तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और बचाव कार्य शुरू किया. उन्होंने आस-पास के जल स्रोतों से पानी और रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की. इस बीच, सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गईं और आग पर काबू पाने में लगभग एक घंटा लग गया.

‘जब हम पहुँचे, तो कोई भी जीवित नहीं मिला’

नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी और सहायक अग्निशमन अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह राठौर ने बताया कि सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर ही दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुँच गई, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी. उन्होंने कहा, “जब हम पहुँचे, तो हमें कोई भी जीवित नहीं मिला जिसे हम बचा सकते थे.”

