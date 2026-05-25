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Viral Video: जूतों से पीटा, चेहरे पर थूका… PWD इंजीनियर पति के ‘टॉर्चर’ से तंग आकर महिला ने दी जान, मासूम बच्चों ने बयां किया दर्द!

PWD Engineer Domestic Violence CCTV Footage Viral: महिला की शादी साल 2015 में PWD में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ हुई थी. दंपति के 2 बच्चे भी हैं. वायरल वीडियो में कैद घटना के बाद परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही शराबी पति नशे की हालत में महिला के साथ मारपीट करता था. वीडियो में पति अपनी पत्नी को बालों से खींचकर लाता और जूते से पिटाई करने लगता है. कई बार पति को बच्चे के सामने मां पर थूकते भी दिखाया जा रहा है.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 25, 2026 11:26:33 AM IST

जूतों से पीटा, चेहरे पर थूका... PWD इंजीनियर पति के 'टॉर्चर' से तंग आकर महिला ने दी जान, मासूम बच्चों ने बयां किया दर्द!
जूतों से पीटा, चेहरे पर थूका... PWD इंजीनियर पति के 'टॉर्चर' से तंग आकर महिला ने दी जान, मासूम बच्चों ने बयां किया दर्द!


PWD Engineer Domestic Violence CCTV Footage Viral: राजस्थान के जयपुर के पास कोठपुतली इलाके से घरेलू हिंसा का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जिसमें शराब के नशे में धुत पति घर में आतंक मचाता है और पत्नी के साथ मारपीट करता है. सालों से चल रही घरेलू हिंसा से तंग आकर पत्नी अपने दो मासूमों को छोड़कर आत्महत्या कर लेती है. ये पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है. अब फुटेज के सोशल मीडिया पर भी वायरल होने पर महिला सुरक्षा और घर में चल रहे दुर्व्यहार को देखकर बच्चों पर पड़ने वाले असर पर बहस छिड़ गई है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला? 

क्या है पूरा मामला?

ये घटना जयपुर के नजदीक स्थित कोठपुतली शहर की है, जहां अनु मीणा की शादी 2025 में गौतम मीणा के साथ हुई थी. दोनों दंपति को एक बेटा और एक बेटी भी है. मामला घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का है, जिसमें परिवार का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत गौतम शादी के बाद से पति अनु को शराब के नशे में धुत होकर शारिरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. 

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दिन पर दिन बढ़ती हिंसा की गवाही खुद दंपति के मासूम बच्चों ने दी है और बताया कि कैसे पिता की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उनकी मां ने सुसाइड कर लिया. इस घटना से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर अलग बहस छिड़ गई है.

वीडियो में पति पहले गुस्से में दीवार पर लगा टीवी उखाड़कर फेंक देता है और फिर अपनी पत्नी को बालों से खींचकर बाहर लाता और उस पर जूते बरसाने लगता है. वीडियो में बच्चा घबराते हुए कमरे से बाहर आता है और अपने पिता को मां के साथ प्रताड़ना करते हुए देखता है. इतना ही नहीं, बच्चे की मौजूदगी में पिता उनकी मां के ऊपर थूकता भी है.

मासूम बच्चों को भी नहीं बक्शा

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दंपति के 10 साल के मासूम बच्चे ने रिश्तेदारों को बताया कि कैसे उनके पिता अक्सर उनकी मां को पीटते थे. वायरल सीसीटीवी फुटेज को लेकर बच्चे ने बताया कि पिता ने घर आते ही टीवी पर पहले लाउड मयूजिक बजाया, अचानक गुस्से में टीवी तोड दिया और उनकी मां अनु पर हमला बोल दिया.

 बच्चे ने यह भी बताया कि मां अनु को स्ट्रेस की वजह से लो ब्लड प्रैशर की समस्या रहती थी तो बच्चे को नमक का पानी लाने के लिए कहती थी. 8 साल की बच्ची ने भी मां-पिता के झगड़े का वो मंजय बयां किया कि कैसे घर से शुरु हुई छोटी सी बहस सार्वजनिक स्थानों और फैमिली ट्रिप्स तक विवाद का रूप ले लेती थी.

सोशल मीडिया यूजर्स का फूटा गुस्सा

अनु मीणा के साथ हुई प्रताड़ना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर यूजर्स का गुस्सा साफ-साफ नजर आ रहा है. इस वीडियो पर यूजर्स ने दंपति के आपसी विवाद के कारण बच्चों की मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले बुरे असर को लेकर चिंता जताई है तो वहीं कुछ यूजर्स करियर छोड़कर घर, बच्चे और परिवार को प्राथमिकता देने की रियालिटी पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने तो यहां तक कि लिखा कि है सरकारी नौकर, पेशे से इंजीनियर; शायद इसलिए माता पिता ने लड़के का स्वभाव, व्यवहार और रवैया नहीं देखा होगा.

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है कि अपनी पत्नी को जूतों से पीटना, उसके चेहरे पर थूकना, सालों तक गालियां देना और सभ्य पुरुष होने का दिखावा करना, क्या ये नीचता नहीं है.ऐसे लोग पुरुष समाज के लिए अभिशाप है. एक निर्दोष महिला की जान लेने के जुर्म में उसे जेल में सड़ाना चाहिए.

एक महिला यूजर ने कमेंट किया है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह का दरिंदा है ये आदमी, जो अपने बच्चे के सामने पत्नी को जूते से पीट रहा है, थूक रहा है, इससे बच्चे के जहन पर सदमा नहीं लगेगा तो और क्या होगा. जयपुर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

चौंकाने वाली तो ये है कि इस घटना के वीडियो फुटेज पर लोग अपनी बचपन की कड़वी यादें भी साझा कर रहे हैं कि कैसे उनके पिता या चाचा भी घर की महिलाओं को प्रताड़ित करते थे. जबकि कुछ यूजर्स ने बताया कि कैसे उनकी बहन के साथ उनके पति ने गलत करने की कोशिश की तो बहन ने पति के हाथ तोड़ दिए और अगली बार हाथ काटने की चेतावनी तक दे दी.

ये भी पढ़ें:- अब नहीं पिएंगे भईया… गंगा में डुबकी लगाते हुए बीयर पीने वाले शख्स को जमके पड़ी लताड़, Viral Video पर पुलिस ने कसा शिकंजा!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: CCTV Footagecrime newsCrime Video Viralrajasthan newsviral video
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