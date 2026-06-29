Jaipur: आमेर में फिर हादसा! एक साल बाद दोबारा गिरी दीवार, 3 मजदूरों की मौत से पसरा मातम, कई घायल

Jaipur Wall Collapse: राजस्थान के जयपुर जिले के आमेर इलाके में रविवार को ताला मोड़ के पास एक दीवार गिरने से कम से कम तीन मजदूरों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए.

यह घटना जयपुर-दिल्ली हाईवे पर पंजाब होटल के सामने अरावली पैलेस रिज़ॉर्ट में हुई, जहां सीवरेज का काम चल रहा था. जब यह हादसा हुआ, तब कई महिलाओं समेत 24 से ज़्यादा मजदूर मौके पर काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मजदूर बिहार के हैं.

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मौतों की पुष्टि की

जयपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने मौतों की पुष्टि की और कहा कि मौके पर बचाव और राहत का काम चल रहा है. यह घटना जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारियों ने मलबा हटाने और फंसे हुए मजदूरों की तलाश शुरू कर दी. दीवार गिरने का कारण अभी पता नहीं चला है और जांच शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों ने कहा कि बचाव अभियान में मदद के लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (SDRF) की एक टीम को मौके पर भेजा गया है. दीवार गिरने का कारण अभी पता नहीं चला है, और अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

पिछले साल भी आमेर में गिरी थी दीवार

जयपुर के पास दीवार गिरने की यह ताज़ा घटना ऐतिहासिक आमेर किले की बाहरी दीवार के एक हिस्से के भारी बारिश के बाद गिरने के लगभग एक साल बाद हुई है. अगस्त 2025 में, जयपुर में लगातार बारिश के बाद किले की बाहरी दीवार का लगभग 200 फुट का हिस्सा गिर गया था. उस समय के वीडियो में दिखाया गया था कि बारिश के पानी ने पुराने पत्थरों को घिस दिया था, जिसके बाद दीवार अचानक गिर गई, जिससे मलबा ढलान से नीचे गिरने लगा.

घटना की पुष्टि करते हुए, आमेर पैलेस के सुपरिटेंडेंट डॉ. राकेश छोलक ने कहा था कि ज्वाला माता मंदिर के सामने रामबाग के पास दीवार भारी बारिश के कारण गिर गई थी. एहतियात के तौर पर, अधिकारियों ने टूरिस्ट और हाथियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए अगले आदेश तक किले में हाथी की सवारी रोक दी थी.