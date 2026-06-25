Home > राजस्थान > Jaipur Viral Video: पति का महिला से अवैध संबंध, पत्नी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, फिर रोड पर ही तीनों करने लगे…

Jaipur Viral Video: पति का महिला से अवैध संबंध, पत्नी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, फिर रोड पर ही तीनों करने लगे…

Jaipur Pati-Patni Viral Video: बताया जा रहा है कि महिला को लंबे समय से अपने पति पर शक था कि उसका किसी दूसरी महिला से चक्कर चल रहा है. वह कई दिनों से अपने पति की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी.

By: Hasnain Alam | Published: June 25, 2026 9:47:23 PM IST

जयपुर पति-पत्नी वायरल वीडियो
जयपुर पति-पत्नी वायरल वीडियो


Jaipur Wife-Husband Viral Video: राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो सड़क पर हुए एक हाई-वोल्टेज ड्रामे का है, जब एक महिला ने अपने पति को कथित तौर पर उसकी महिला मित्र के साथ पकड़ लिया. इसके बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई. साथ ही कई लोगों ने अपने मोबाइल में पूरे मामले को कैद कर लिया.

पूरा मामला टोंक रोड स्थित गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एक महिला अपने पति और उसके साथ मौजूद महिला मित्र से तीखी बहस करती नजर आ रही है. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महिला का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर ही मारपीट की स्थिति बन गई.

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महिला को लंबे समय से था पति पर शक

बताया जा रहा है कि महिला को लंबे समय से अपने पति पर किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने का शक था. वह कई दिनों से अपने पति की हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी. इसी दौरान उसे पति के एक महिला मित्र के साथ होने की जानकारी मिली. कथित तौर पर पत्नी ने उनका पीछा किया और जैसे ही दोनों गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, उसने उन्हें पकड़ लिया.

इसके बाद सड़क पर पति, पत्नी और महिला मित्र के बीच जमकर बहस हुई. हालांकि, inkhabar.com इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. लेकिन,  बताया जा रहा है कि यह घटना दो दिन पुरानी है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

पुलिस को नहीं मिली कोई शिकायत

पुलिस के अनुसार फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर मामले की तस्दीक कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना कब और किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की पुष्टि होना बाकी है.

Tags: home-hero-pos-7Jaipur Newsrajasthan newsviral video
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