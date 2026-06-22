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Jaipur Viral Video: जयपुर में बिना कपड़ों के लड़की ने जमकर किया हंगामा, फिर… सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Jaipur Viral Girl: बताया जा रहा है कि बिना कपड़ों के हंगामा करने की यह घटना जयपुर के मालवीय नगर स्थित गौरव टावर के बाहर वाली सड़क की है. वहीं जो लड़की हंगामा कर रही है, वह हिमाचल प्रदेश की बताई जा रही है.

By: Hasnain Alam | Published: June 22, 2026 11:38:10 PM IST

जयपुर गर्ल वायरल वीडियो
जयपुर गर्ल वायरल वीडियो


Jaipur Girl Viral Video: राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की बिना कपड़ों में जमकर हंगामा करती दिख रही है. इसे देखकर मौके पर मौजूद लोग भी शरमा गए. बताया जा रहा है कि लड़की ने करीब एक घंटे तक हंगामा किया. इस दौरान कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से लड़की के वीडियो बना लिए. ऐसे में लड़की के चार-पांच वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कपड़े उतार कर सड़क पर हंगामा कर रही लड़की नशे में धुत दिखाई दे रही है. हालांकि, उसने शराब का नशा किया है या किसी और नशीले पदार्थ का. इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. घटना करीब दो सप्ताह पहले की बताई जा रही है, लेकिन हंगामा करते हुए के वीडियो अब सामने आए हैं.

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हिमाचल प्रदेश की बताई जा रही है लड़की

बताया जा रहा है कि बिना कपड़ों के हंगामा करने की यह घटना जयपुर के मालवीय नगर स्थित गौरव टावर के बाहर वाली सड़क की है. वहीं जो लड़की हंगामा कर रही है, वह हिमाचल प्रदेश की बताई जा रही है.

जवाहर सर्किल पुलिस का कहना है कि लड़की अपने दोस्तों के साथ 9 जून को जयपुर घूमने आई थी. रात को होटल में ठहरी थी. सुबह करीब 7 बजे उसने कैब बुक की. कैब से वह जयपुर घूमने के लिए निकली. गौरव टावर के पास उसने कार रुकवाई और हंगामा करने लगी.

लड़की ने पत्थर से कार के शीशे तोड़े

एक वीडियो में लड़की कैब चालक के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है. कुछ लोगों का कहना है कि कार चालक लड़की को कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया. पत्थर से उसने कार के शीशे तोड़ दिए.

इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से जवाहर सर्किल थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है. पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची. लड़की को काबू में करके जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया. वहां उसे दवाइयां दिलाई गई और फिर अपराजिता सेंटर में उसकी काउंसलिंग की गई.

मेडिकल जांच कराने से लड़की का इनकार

लड़की ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया. इस वजह से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. जानकारी मिली है कि युवती और उसके साथी जयपुर से चले गए हैं. फिलहाल लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Tags: Jaipur Newsrajasthan news
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