Jaipur Crime: मंदिर में भजन बजाने पर बवाल! पुजारी को जमीन पर पटककर लात-घूंसों से पीटा, कपड़े फाड़े; CCTV वायरल होते ही मचा भयंकर बवाल!

Jaipur Shiv Temple Priest Assault CCTV: जयपुर के निवाडू रोड स्थित गणेश नगर मेन के एक शिव मंदिर में शुक्रवार शाम करीब 7:45 बजे लाउडस्पीकर पर बज रहे भक्ति संगीत की आवाज को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया. पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पड़ोसी परिवार के कुछ युवक वहां पहुंचे और तेज आवाज में भजन बजाने का विरोध करने लगे. इसी बात पर पुजारी पंडित रामकृष्ण और पड़ोसी युवकों के बीच बहस छिड़ गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोपी युवकों ने मंदिर के अंदर ही पुजारी को जमीन पर पटक-पटक कर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे उनके कपड़े तक फट गए. इस दौरान बीच-बचाव करने आई एक महिला और अन्य भक्तों के साथ भी अभद्रता की गई.

घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. पीड़ित पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरीश चतुर्वेदी और देवांश को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पक्ष की ओर से भी क्रॉस-FIR दर्ज कराई गई है.

मंदिर में भक्ति संगीत पर विवाद और पुजारी पर हमला

जयपुर के गणेश नगर स्थित शिव मंदिर में शुक्रवार की शाम हमेशा की तरह धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ चल रही थी. तभी लाउडस्पीकर पर बज रहे भक्ति संगीत से नाराज होकर पड़ोसी परिवार के कुछ लोग मंदिर में आ धमके. उन्होंने संगीत की आवाज तेज होने पर आपत्ति जताई, जिससे मौके पर माहौल गरमा गया. बहस इतनी बढ़ी कि बात हाथापाई तक आ पहुंची और आरोपियों ने मंदिर के पवित्र परिसर में ही पुजारी पंडित रामकृष्ण को अपना निशाना बना लिया.

सीसीटीवी में कैद हुई बेरहमी, वायरल हुआ वीडियो

इस खौफनाक वारदात का पूरा सच मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक पुजारी रामकृष्ण के साथ बहस करते हुए उन्हें नीचे गिरा देता है और फिर उन पर ताबड़तोड़ लात-घूंसों की बरसात कर देता है. हमले के दौरान पुजारी के कपड़े भी फट गए. इस बीच एक महिला और अन्य लोगों ने बीच-बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए. यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों में आक्रोश दौड़ गया.

पुलिस एक्शन, क्रास-एफआईआर और गिरफ्तारियां

घटना के बाद शनिवार को पीड़ित पुजारी ने करधनी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें हरीश चतुर्वेदी, देवांश और रितु नाम के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया. करधनी थाने के एसएचओ सवाई सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरीश और देवांश को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पक्ष की तरफ से दर्ज कराई गई क्रॉस-FIR पर भी जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के दावों को खंगाल रही है.

तेज़ आवाज़ से लाउडस्पीकर पर आरती बजाने को लेकर पड़ोस में रहने वाले छात्र ने मंदिर के पुजारी को पीटा। मामला जयपुर का है। pic.twitter.com/3ihnyzrh6w — Raj Singh Chaudhary ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ راج سنگھ چوہدری (@RajSingh_Jakhar) September 28, 2026

थाने के बाहर लोगों का उग्र प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

इस शर्मनाक घटना से स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा देखा गया. रविवार दोपहर करीब 1 बजे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुजारी के परिवार वाले करधनी पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी की और स्टेशन इंचार्ज को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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