जयपुर स्कूल छात्रा सुसाइड केस, क्लासरूम से चौथी मंजिल तक…अमायरा की मौत से पहले क्या-क्या हुआ, CCTV ने खोले कई राज

Jaipur schoolgirl CCTV footage: राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में नौ वर्षीय छात्रा अमायरा मीणा की कथित आत्महत्या के लगभग आठ महीने बाद उसके परिवार ने नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. परिवार का दावा है कि यह फुटेज घटना से ठीक पहले कक्षा के भीतर छात्रा के साथ हुई कथित बुलिंग (प्रताड़ना) को दिखाता है और उनके पुराने आरोपों को मजबूती देता है. परिवार का कहना है कि चौथी कक्षा में पढ़ने वाली अमायरा मीणा लगातार सहपाठियों की प्रताड़ना का शिकार हो रही थी और स्कूल प्रशासन समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा. परिवार के अनुसार यही परिस्थितियां उसकी मौत की बड़ी वजह बनीं.

CCTV फुटेज में क्या दिखने का दावा?

अमायरा के परिजनों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में छात्रा सामान्य रूप से कक्षा में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है. वह एक सहपाठी का अभिवादन करती है और अन्य बच्चों के साथ नृत्य गतिविधि में भी हिस्सा लेती है. इसके बाद कुछ छात्रों द्वारा उसके साथ बार-बार कथित रूप से बुलिंग किए जाने का दावा किया गया है. परिवार का आरोप है कि फुटेज में अमायरा मानसिक रूप से परेशान दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि बच्ची ने मदद पाने की कोशिश भी की, लेकिन शिक्षकों की ओर से उसे पर्याप्त सहयोग या हस्तक्षेप नहीं मिला.

परिवार ने दोहराई सख्त कार्रवाई की मांग

अमायरा के माता-पिता ने मामले में जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग दोहराई है. साथ ही उन्होंने कहा कि जहां कानूनी रूप से संभव हो, वहां आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराएं भी जोड़ी जानी चाहिए.

नवंबर 2025 में हुई थी घटना

परिवार के अनुसार, अमायरा ने 1 नवंबर 2025 को स्कूल भवन की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी. घटना के बाद उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. चार्जशीट पर परिवार ने उठाए सवाल यह मामला ऐसे समय फिर चर्चा में आया है जब हाल ही में जयपुर पुलिस ने इस प्रकरण में चार्जशीट दाखिल की है. हालांकि अमायरा के माता-पिता विजय मीणा और शिवानी मीणा का आरोप है कि जांच अभी भी अधूरी है. उन्होंने सवाल उठाया कि कथित संस्थागत लापरवाही से जुड़े आरोपों के बावजूद स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे और संस्थापक सौरभ मोदी का नाम चार्जशीट में क्यों शामिल नहीं किया गया.

CBSE रिपोर्ट की अनदेखी का आरोप

संयुक्त अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमायरा के माता-पिता ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने सीबीएसई निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों की पर्याप्त जांच नहीं की. परिवार का दावा है कि इस रिपोर्ट में कई अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया था, जिनमें आवश्यक योग्यता से कम पात्रता वाले शिक्षकों की नियुक्ति जैसे मुद्दे भी शामिल थे.

निष्पक्ष और नई जांच की मांग

अमायरा के पिता विजय मीणा ने कहा, “चार्जशीट दाखिल होना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन जब तक इस मामले में जिम्मेदार हर व्यक्ति को आरोपी बनाकर कानून के अनुसार गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक न्याय अधूरा रहेगा. परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस कक्षा के अंदर हुई घटनाओं की पूरी सच्चाई सामने लाने में सफल नहीं रही. उन्होंने छात्रा की मौत से पहले की परिस्थितियों की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच कराने की मांग की है.

निजी स्कूलों की जवाबदेही पर उठे सवाल

संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि यह मामला केवल एक छात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी स्कूलों में जवाबदेही और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है. संघ ने सभी स्कूलों में अनिवार्य एंटी-बुलिंग व्यवस्था, योग्य काउंसलरों की नियुक्ति, व्यापक सीसीटीवी निगरानी और बाल सुरक्षा नियमों के सख्त पालन की मांग की है. परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों और जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया फिलहाल जारी है.