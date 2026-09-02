भैंसों के बाड़े में चल रहा था जयपुर का स्कूल, CJP  कैंपेन पर हमले के 12 दिन बाद जमींदोज हुई टूटी बिल्डिंग; जल्द बनेगी नई इमारत

Jaipur School Building Demolition: राजस्थान के जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की टूटी-फूटी बिल्डिंग को बुधवार 2 सितबंर 2026 को गिरा दिया गया. यहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं पर 21 अगस्त को ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के तहत हमला हुआ था. राज्य सरकार ने कहा कि अब उस जगह पर 18 लाख रुपये की लागत से एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी.

CJP ने इसे अपने कैंपेन की जीत बताया, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों को ठीक करना है. पार्टी के को-कन्वीनर आशुतोष रांका, जो 21 अगस्त के हमले में घायल हुए थे, ने कहा कि स्कूल भैंसों के बाड़े से चल रहा था.

आशुतोष रांका ने X पर किया पोस्ट

आशुतोष रांका ने X पर लिखा यह रामपुरा का वही स्कूल है जो भैंसों के तबेले में चल रहा था. वहां अब काम शुरू हो गया है. निरीक्षण के दौरान हम पर पत्थर फेंके गए, महिलाओं से मारपीट हुई, गाड़ियों के कांच तोड़े गए. लेकिन जब हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बन जाएगा, तो सब worth it होगा.

यह रामपुरा का वही स्कूल है जो भैंसों के तबेले में चल रहा था। वहाँ अब काम शुरू हो गया है। निरीक्षण के दौरान हम पर पत्थर फेंके गए, महिलाओं से मारपीट हुई, गाड़ियों के कांच तोड़े गए। लेकिन जब हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बन जाएगा, तो सब worth it होगा! pic.twitter.com/8b8Th3fqFo — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 2, 2026



सितंबर 2025 में स्कूल को असुरक्षित घोषित किया गया

बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल को सितंबर 2025 में असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और बाद में इस्तेमाल से हटा दिया गया था. इसके 18 स्टूडेंट तब से गांववालों के बनाए दो कमरों और एक टिन शेड में क्लास ले रहे हैं. टेम्पररी फैसिलिटी के पास भैंसें भी बांधी गई हैं.

स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया

इलाके के एक स्थानीय व्यक्ति लालचंद शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि असुरक्षित स्ट्रक्चर को गिराना और नई बिल्डिंग बनाना पॉजिटिव डेवलपमेंट है. शर्मा ने कहा कि स्कूल के आसपास हाल की घटनाएं और अफरा-तफरी गैर-जरूरी थी. स्कूल सीखने के मंदिर हैं और उनका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गांववाले इस फैसले से खुश हैं और हर मुमकिन सहयोग देंगे.

CJP का दौरा और सरकारी फंडिंग

CJP के वर्कर 21 अगस्त को स्कूल गए थे और वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. इस घटना से राज्य सरकार की आलोचना हुई. दो दिन बाद, 23 अगस्त को, राजस्थान सरकार ने नई स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए फंड देने की घोषणा की.

सरकारी आदेश के अनुसार, 13 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से 12 लाख रुपये मंज़ूर किए गए, जबकि MLA फंड से 6 लाख रुपये और दिए गए, जिससे कुल आवंटन 18 लाख रुपये हो गया.