Home > क्राइम > जयपुर का खौफनाक ‘साइको किलर’: सोशल मीडिया पर फंसाता था युवतियां, लाइव-इन में कराता था खर्चे; साजिश करके उतार देता था मौत के घाट!

जयपुर का खौफनाक ‘साइको किलर’: सोशल मीडिया पर फंसाता था युवतियां, लाइव-इन में कराता था खर्चे; साजिश करके उतार देता था मौत के घाट!

साइको किलर राम कल्याण गुर्जर को मई 2026 में गिरफ्तार किया था. इसका मर्डर करने का तौर-तरीका फिल्मों से प्रेरित था. पहले युवतियों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाता, उनके साथ लिव-इन में रहता, फिर साजिश के तहत उनकी निर्मम हत्या कर देता.

By: Kajal Jain | Published: August 16, 2026 5:19:01 PM IST

राजस्थान का खौफनाक 'साइको किलर': सोशल मीडिया पर फंसाता था युवतियां, लाइव-इन में कराता था खर्चे; फिर बेरहमी से उतार देता था मौत के घाट!
राजस्थान का खौफनाक 'साइको किलर': सोशल मीडिया पर फंसाता था युवतियां, लाइव-इन में कराता था खर्चे; फिर बेरहमी से उतार देता था मौत के घाट!


सोशल मीडिया के बढ़ते ट्रेंड के बीच, लोग इसे सोशल स्टेटस का सिंबल समझ रहे हैं. अपने रोजाना की दिनचर्या से लेकर जीवन के खास पलों को यहां शेयर करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ज्यादातर साइको किलर्स और अपराधी पिछले कुछ सालों से इंटरनेट के माध्यम से मासूम और बेगुनाहों को साजिश का शिकार बना रहे हैं. पिछले 1 दशक में ऐसे लाखों मामले सामने आ चुके हैं. लेकिन कुछ सालों पहले राजस्थान से सामने आई एक साइको किलर की कहानी आज भी रोम-रोम में डर पैदा कर देती है. इस साइको किलर को जयपुर पुलिस ने मई 206 में दबोचा था जो सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, उनके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था और फिर शक या मामूली विवाद पर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था. पुलिस की मुस्तैदी से यह शातिर कातिल अब सलाखों के पीछे है, वरना वह कई अन्य महिलाओं को भी अपना शिकार बनाने की फिराक में था. आइए जानते हैं इस खौफनाक कातिल राम कल्याण गुर्जर की खौफनाक दास्तान और उसके मर्डर करने का तरीका.

कौन है राम कल्याण गुर्जर और क्या था उसका खौफनाक तरीका?

जयपुर पुलिस की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने साइको किलर राम कल्याण गुर्जर को मई 2026 में गिरफ्तार किया था. यह शातिर अपराधी मूल रूप से टोंक जिले का रहने वाला है. उसका तौर-तरीका बेहद शातिर था. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुख्य रूप से शादीशुदा महिलाओं से दोस्ती करता था. धीरे-धीरे उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर घर से भगा लाता था और उनके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगता था. लेकिन कुछ ही समय बाद उसके अंदर का ‘दरिंदा’ जाग जाता था और वह मामूली बातों पर उन महिलाओं की जान ले लेता था. पकड़े जाने पर उसने पिछले 5 सालों में दो सनसनीखेज कत्ल करने की बात कबूल की है, जिससे सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए थे.

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वैष्णो देवी की यात्रा के बाद किया कांड

पहली बार इस साइको किलर का मामला 9 मई 2025 को संज्ञान में आया था जब आरोपी राम कल्याण ने एक किराए के मकान में अपनी लिव-इन पार्टनर अंबिका कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. अंबिका पहले से शादीशुदा थी और आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जयपुर लाया था. सबसे हैरानी की बात यह है कि हत्या को अंजाम देने से ठीक पहले आरोपी उसे वैष्णो देवी और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा पर लेकर गया था. घटना वाले दिन अंबिका और राम कल्याण के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि अंबिका इंस्टाग्राम पर किसी और से बात करती थी. इसी शक और गुस्से में आकर उसने बेरहमी से अंबिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जयपुर से भागकर सवाई माधोपुर पहुंच गया और रेलवे स्टेशन से किसी दूसरे राज्य में भागने की फिराक में था. लेकिन स्पेशल टीम की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

साल 2020 में होटल में की थी पहली हत्या

पुलिस पूछताछ में इस साइको किलर ने एक और राजफाश किया, जिसने सभी के होश उड़ा दिए. आरोपी ने कबूल किया था कि उसने साल 2020 में टोंक के दूनी की रहने वाली पूजा नाम की एक महिला की भी इसी तरह हत्या की थी. वह पूजा को एक होटल में लेकर गया था, जहां संबंध बनाने के बाद उसने पूजा के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला था. जांच में यह भी सामने आया कि राम कल्याण के अंदर जरा भी पछतावा नहीं था. अपने खर्चे चलाने के लिए वह चोरी की वारदातों को भी अंजाम देता था. वह कई अन्य महिलाओं के संपर्क में था और अगर पुलिस समय रहते उसे न पकड़ती, तो वह भविष्य में और भी कई महिलाओं की जान ले सकता था. हालांकि आज यह अपराधी अपने काले कामों की सजा सलाखों के पीछे काट रहा है, लेकिन एक समय में इस साइको किलर ने घर-घर में खौफ और युवतियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया था.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली से खौफनाक CCTV फुटेज वायरल: MCD सफाईकर्मी की सरेआम हत्या, तमाशा देखते रहे राहगीर; साथी कर्मचारियों ने काटा बवाल!

Tags: crime newsrajasthan crime newsrajasthan news
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