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Prince Soni Death: मेरे बच्चे की जीभ बाहर थी, चेहरा नीला… प्रिंस की मौत पर छलका मां का दर्द; सामने आया दिल चीरने वाला बयान

Jaipur Prince Soni Death Case: जयपुर में पैटीज़ खाने से 12वीं क्लास के स्टूडेंट की मौत पर गरमागरम बहस छिड़ गई है. मरने वाला स्टूडेंट प्रिंस सोनी झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ता था. बच्चे के परिवार ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. बेटे की मौत पर मां का दुख साफ झलक रहा है.

By: Shristi S | Published: August 15, 2026 7:25:47 PM IST

प्रिंस की मौत पर छलका मां का दर्द; सामने आया दिल चीरने वाला बयान
प्रिंस की मौत पर छलका मां का दर्द; सामने आया दिल चीरने वाला बयान


Jaipur Prince Soni Mother Statement: राजस्थान के जयपुर में पैटीज़ खाने से 12वीं क्लास के स्टूडेंट की मौत पर गरमागरम बहस छिड़ गई है. मरने वाला स्टूडेंट प्रिंस सोनी झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ता था. बच्चे के परिवार ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. बेटे की मौत पर मां का दुख साफ झलक रहा है.

प्रिंस सोनी की मां निर्मला सोनी रोते हुए कहती हैं मेरे बच्चे की मौत सभी टीचरों के सामने हुई. अगर उसे समय पर हॉस्पिटल ले जाया गया होता, तो वह आज मेरे साथ होता. उन्होंने स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग की है. स्कूल बंद कर दो. बुलडोजर से गिरा दो. आज मेरा बच्चा गया, कल किसी और का बच्चा उनके हाथों मरेगा. मेरा बच्चा उनके हाथों मरा, और उन्होंने झूठ बोला कि तुम्हारा बच्चा बेहोश हो गया. मेरा बच्चा 10-11 टीचरों के सामने मर गया.

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कैसे हुई प्रिंस की मौत?

खबर है कि जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं क्लास के स्टूडेंट प्रिंस ने स्कूल कैंटीन से पैटी खरीदी थी. उन्हें खाने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार का यह भी आरोप है कि पैटी खराब और ऑयली थी, और उन्हें खाने के बाद वे उसके गले में अटक गईं. वह बेहोश हो गया.

स्कूल टीचर मेरे बच्चे को हॉस्पिटल भी नहीं ले गए – प्रिंस सोनी की मां

प्रिंस सोनी की मां ने यह भी कहा कि स्कूल टीचर को इतनी समझदारी दिखानी चाहिए थी कि उन्हें पता चल जाता कि थोड़ी ही दूरी पर हॉस्पिटल है और उसका परिवार आ रहा है, तो हम तब तक उसका इलाज करवा सकते थे. उन्होंने मुझसे कहा कि टू-व्हीलर पर मत आना, बल्कि फोर-व्हीलर ले आना. मेरे पास तो था नहीं, लेकिन मैंने कहीं से एक का इंतज़ाम कर लिया. मैंने पूछा बताओ, मेरा बच्चा कहां है? फिर दो मैडम और चार सर हटे, और मैंने अपने प्रिंस को देखा.

उन्होंने आगे कहा मैंने अपने बच्चे को हाथ से सहलाया, और मेरा बच्चा ठंडा था. मेरे बच्चे की जीभ बाहर निकली हुई थी. उसका चेहरा नीला पड़ गया था. मुझे लगा मेरा प्रिंस नहीं रहा. फिर भी, मैंने हिम्मत जुटाई और सोचा, कौन जाने, शायद उसे होश आ जाए. उसके नाक और मुंह से झाग निकल रहा था, और सभी टीचर वहीं खड़े देख रहे थे.

स्कूल की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हो गई – प्रिंस सोनी की मां

प्रिंस की मां ने यह भी आरोप लगाया किसी ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में नहीं सोचा. उसके माता-पिता आते ही उसे वहां बुला लेते. अगर मेरे बच्चे को समय पर इलाज मिल जाता, तो वह मेरे पास होता. उनकी लापरवाही की वजह से, मेरे बच्चे की मौत उनके हाथों में हो गई. मुझे बहुत देर से पता चला. इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला, और मैं सिर्फ़ उन्हीं को दोषी मानती हूं.

Tags: jaipurPrince Soni Death CaseRajasthan
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