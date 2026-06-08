जयपुर में नूरानी मस्जिद सील कर शुरू की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू, इंटरनेट बंद कर छावनी में बदला पूरा इलाका

Jaipur Noorani Mosque: जयपुर में लंबे समय से चल रही सड़क चौड़ीकरण परियोजना अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. जयपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने नंदपुरी इलाके में सड़क के विस्तार के रास्ते में आ रहे धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में प्रशासन ने नूरानी मस्जिद को सील कर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी. इस कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हाई अलर्ट पर है.

इंटरनेट बंद, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी

प्रशासन ने एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव शुरू होने से पहले जिले के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दीं. इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर कानून-व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है.

सोशल मीडिया पर चर्चा के बाद तेज हुई कार्रवाई

बताया जा रहा है कि मालवीय नगर से जगतपुरा तक जाने वाली मुख्य सड़क को चौड़ा करने का कार्य काफी समय से चल रहा था. सड़क के अन्य हिस्सों में चौड़ीकरण का काम जारी था, लेकिन नूरानी मस्जिद को लेकर कार्रवाई नहीं होने पर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे थे. इसी बीच प्रशासन ने सड़क विस्तार परियोजना के तहत लंबित कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए संबंधित ढांचे को हटाने की तैयारी पूरी कर ली. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, नंदपुरी अंडरपास के पास रेलवे लाइन के समानांतर चलने वाली सड़क को वर्तमान 25-30 फीट चौड़ाई से बढ़ाकर निर्धारित 80 फीट किया जाना है. इस परियोजना के तहत सड़क के राइट ऑफ वे (ROW) में आने वाले कुल पांच धार्मिक ढांचों को हटाया जा रहा है. इनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग हॉल और एक मजार शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि ये सभी संरचनाएं सड़क विस्तार के निर्धारित क्षेत्र में आ रही हैं.

भड़काऊ सामग्री पर सख्त नजर

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें और सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अपुष्ट सामग्री साझा करने से बचें. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की गलत सूचना या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा है कि सड़क सीमा में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, भड़काऊ वीडियो बनाने या तथ्यहीन सामग्री प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

50 अधिकारी और 3000 से ज्यादा जवानों का सुरक्षा घेरा

संवेदनशील मानी जा रही इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है. पूरे इलाके को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 50 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 3000 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. प्रशासन का लक्ष्य कार्रवाई को पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से संपन्न कराना है.

कार्रवाई पर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद

इस प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. कांग्रेस विधायक रफीक खान ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि जिस नूरानी मस्जिद को हटाया जा रहा है, उसका निर्माण तय नियमों और बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप किया गया था. उन्होंने प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताते हुए मामले की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है. वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई केवल सड़क चौड़ीकरण परियोजना और राइट ऑफ वे में आने वाले ढांचों को हटाने के लिए की जा रही है.